أوبو تبدأ إطلاق تحديث ColorOS 14 عالميًا

بدأت شركة أوبو الصينية إطلاق النسخة النهائية المستقرة من تحديث ColorOS 14 الجديد لعملائها.

ويأتي التحديث الجديد مبنيًا على نظام أندرويد 14 مع التحسينات الأمنية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، وسيكون هاتف Find N2 Flip أول هواتف الشركة التي يصلها التحديث الجديد.

وتختبر أوبو حاليًا تحديث ColorOS 14 في عدد من هواتفها الذكية في الوقت الحالي استعدادًا لإطلاقه وفقًا لخطة زمنية تمتد للأسابيع والأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يصدر التحديث لسلسلة هواتف Find X5 و Reno 10 و Reno 8 و A77 و A78 و A58 و F21 وغيرهم كما أكدت الشركة دون الإشارة إلى مواعيد محددة لإطلاقه.

ويأتي تحديث أوبو ColorOS 14 مع المزيد من عناصر التصميم المستوحاة من الطبيعة المائية.

وتقدم أوبو 3 أدوات جديدة مميزة تحت اسم “المحرك الثلاثي”؛ واحدة لتحسين ذاكرة التخزين عبر ضغط الملفات والتطبيقات لتوفير ما يصل إلى 20 جيجابايت وفقًا للشركة، وأخرى لتحسين أداء الذاكرة العشوائية لإبقاء التطبيقات الأكثر استخدامًا تعمل في الخلفية لمدة قد تصل إلى 72 ساعة، بالإضافة إلى أداة أخرى لتحسين أداء المعالج دون الإضرار بطاقة البطارية.

ويضم التحديث أيضًا بعض المزايا الأمنية ومنها ميزة “البكسلة التلقائية” التي تعمل على تشويش المعلومات الحساسة في لقطات الشاشة على نحو تلقائي، مثل أرقام الهواتف والبيانات المالية وأسماء المستخدمين، قبل مشاركتها مع أي شخص، وتعتمد تلك الخاصية على مزايا معالجة الصور وتعرّف العناصر في أجهزتها.