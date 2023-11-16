آبل تمد المدة المجانية لميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون 14

أعلنت شركة آبل مد المدة التجريبية لميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون 14 لعام إضافي مجانًا.

وكانت آبل قد منحت مالكي تلك الهواتف إمكانية استخدام ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لمدة عامين مجانًا عند طرحها العام الماضي، حيث كان من المقرر أن تنتهي تلك الفترة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024 المقبل.

ووفقًا لما أعلنته آبل، فإن مستخدمي هواتف آيفون 14 وآيفون 15 سوف يمكنهم استخدام تلك الميزة الفريدة على نحو مجاني لمدة عامين من الآن حتى نهاية عام 2025 المقبل.

وتتيح تلك الميزة للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية عندما لا تتوفر التغطية من شبكات الاتصالات الخلوية أو شبكات واي فاي، كما يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة موقعهم الجغرافي بالآلية نفسها عبر تطبيق Find My الذي توفره آبل افتراضيًا في أجهزتها.

ويمكن للمستخدمين إرسال الرسائل واستقبالها في أقل من 15 ثانية في الظروف الجوية القياسية، ويُطلب عند استخدامها إكمال استبيان قصير يحتوي على معلومات حيوية لخدمات الطوارئ قبل إرسال الرسالة الأولية، التي تتضمن إجابات الاستبيان، بالإضافة إلى بيانات أخرى مثل: الموقع والارتفاع ونسبة شحن البطارية ومعلومات الهوية الطبية إذا كانت متاحة.

ولا تزال ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية متاحة في عدد محدود من الدول حول العالم، وإن كانت آبل تعمل على توسيع نطاقها بالتعاون مع الجهات التنظيمية في كل دولة على حدة.