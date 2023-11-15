OpenAI توقف اشتراكات ChatGPT بسبب الطلب الهائل

تتوقف OpenAI مؤقتًا عن قبول مستخدمين جدد لخدمة ChatGPT Plus المدفوعة بسبب الطلب الهائل، وذلك وفقًا لما نشره الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان.

وقدمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في الأسبوع الماضي مزايا وترقيات جديدة في مؤتمرها الأول للمطورين، مما يسمح للمستخدمين ببناء إصدارات مخصصة من روبوت الدردشة ChatGPT لإنجاز مهام محددة.

وأدت هذه الإعلانات إلى زيادة الطلب لأدوات الذكاء الاصطناعي والخدمات الخاصة بشركة OpenAI، مما تسبب بحدوث تحديات تتعلق بالسعة.

وأوقفت الشركة بشكل مؤقت اشتراكات ChatGPT Plus التي تقدم مزايا، مثل GPT-4 Turbo والإصدارات المخصصة من ChatGPT، وذلك لضمان تجربة مستخدم عالية الجودة للمستخدمين الحاليين.

وكتب ألتمان عبر منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: “تجاوزت الزيادة في الاستخدام، بعد مؤتمر المطورين، قدرتنا ونريد التأكد من أن الجميع يتمتعون بتجربة رائعة”.

وأوضحت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في مؤتمرها للمطورين أن نحو 100 مليون شخص يستخدمون خدماتها كل أسبوع وأن أكثر من 90 في المئة من الشركات الموجودة في قائمة Fortune 500 تبني أدوات عبر منصة OpenAI.

ويستطيع المستخدمون باستخدام الخيار الجديد إنشاء إصداراتهم المخصصة من ChatGPT، دون الحاجة إلى وجود معرفة سابقة بالبرمجة.

وتخطط OpenAI في وقت لاحق من هذا الشهر لتقديم متجر، إذ يمكن للمستخدمين العثور على الإصدارات المخصصة من ChatGPT من مستخدمين آخرين وكسب المال من إنشاء تلك الإصدارات المخصصة، كما يفعلون من خلال التطبيقات في متجر تطبيقات آبل.

وبنى المطورون والشركات إصدارات مخصصة من ChatGPT لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل التصميم الجرافيكي من كانفا.

كما يمكن لمسوقي البحث المشتركين في ChatGPT Plus تجربة الإصدارات المخصصة من ChatGPT لتقويم المحتوى المفيد وتعلم تحسين محركات البحث، وهناك أيضًا إصدارات مخصصة من ChatGPT لتحليل بيانات Google Search Console.

وتتيح الإصدارات المخصصة من ChatGPT لك الدردشة مع البيانات التحليلية من 20 منصة، ومنها إعلانات جوجل و GA4 وفيسبوك. وأحصى محرك بحث جوجل أكثر من 300 إصدار مخصص من ChatGPT.



ويأتي قرار الإيقاف المؤقت لعمليات الاشتراك الجديدة في ChatGPT بعد أسبوع شهدت فيه خدمات OpenAI سلسلة من التوقفات المرتبطة بالطلب العالي وهجمات DDoS.