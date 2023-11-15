AMD تكشف عن سلسلة المعالجات المركزية Ryzen Embedded 7000

كشفت AMD اليوم في معرض Smart Production Solutions 2023 عن سلسلة المعالجات المركزية Ryzen Embedded 7000 Series، المُحسّنة لتلبية متطلبات الأداء العالي للأسواق الصناعية.

من خلال الجمع بين معمارية Zen 4 ووحدة المعالجة الرسومية Radeon المدمجة، توفر سلسلة معالجات Ryzen Embedded 7000 أداءً ووظائف لم تُقدم مسبقًا إلى سوق الأجهزة المدمجة.

تعد سلسلة معالجات Ryzen Embedded 7000 (المكونة من خمسة معالجات) مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات المدمجة، من ذلك الأتمتة الصناعية، ورؤية الآلة، والروبوت، والخوادم الطرفية. فهي تعتمد على 12 نواة و 24 خيط مع معدل استهلاك طاقة يتراوح بين 65 واطا إلى 105 واطا، ودعم ذاكرة DDR5 بسرعة 5200MHz، مع دعم واجهة اتصال PCIe 5.0 من خلال 28 مسار.

يعد معالج Ryzen Embedded 7000 أول معالج مدمج يستخدم دقة تصنيع 5 نانومتر من الجيل التالي مع التزام تام بتوفير تصنيع هذه المعالجات لمدة 7 سنوات دون انقطاع لتلبية حاجة السوق.

المعالج الجديد مع وحدة المعالجة الرسومية المدمجة Radeon RDNA 2 تلغي الحاجة إلى وحدة المعالجة الرسومية المنفصلة للتطبيقات الصناعية. لأن التطبيقات تتطلب خيارات إضافية لبرامج نظام التشغيل لذلك تأتي سلسلة معالجات Ryzen Embedded 7000 متضمنة دعمًا لكل من Windows Server وLinux Ubuntu، بالإضافة إلى Windows 10 وWindows 11.

تتضمن سلسلة معالجات Ryzen Embedded 7000 أيضًا ما يصل إلى 12 نواة مستندة إلى معمارية Zen 4 العالية الأداء، التي مع مزاياها المتكاملة وخيارات نظام التشغيل الواسعة توفر سهولة تكامل لا مثيل لها لمصممي الأنظمة.

قال راجنيش جاور، نائب رئيس الشركة والمدير العام لمجموعة المعالجات المدمجة في AMD: “تستمر حالات استخدام التطبيقات الصناعية في النمو من حيث التعقيد والتطور وتؤدي بدورها إلى الحاجة إلى زيادة قدرات المعالجة. مع دمج مزايا الأداء الرئيسية والتصميم القابل للتطوير، تعد سلسلة معالجات Ryzen Embedded 7000 مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات بدءًا من الروبوتات المتقدمة وتصميم الأجهزة إلى التحكم بالطاقة والمراقبة بواسطة الفيديو والكثير غير ذلك”.

قال كيفن كريويل، المحلل الرئيسي في TIRIAS Research: “بالنسبة للتطبيقات الصناعية المدمجة، من الضروري تقديم عروض متنوعة وقابلة للتطوير مع الاستمرار في تلبية متطلبات الطاقة والأداء والميزانية المناسبة. لقد صُممت سلسلة معالجات AMD Ryzen Embedded 7000 الجديدة من أجل مجموعة واسعة من التطبيقات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات الصناعية في سوق سيستمر في النمو والتنوع”.

وقالت ليندا تساي، رئيسة شركة Advantech لإنترنت الأشياء الصناعية “إن شركة Advantech متحمسة لإطلاق اللوحة الأم AIMB-723 ATX. هذه هي أول لوحة أم من الدرجة الصناعية المدمجة مع شريحة AMD ومقبس AM5، مما يعزز قدرات التطبيقات الصناعية. توفر AIMB-723 أداءً حاسوبيًا عاليًا بالإضافة إلى توفير قابلية التوسع لدعم ما يصل إلى بطاقة رسومية منفصلة ثلاثية الفتحات وبطاقة التقاط إضافية لتطبيقات الرؤية الآلية. مدعومة بسلسلة معالجات Ryzen 7000، فإن اللوحة الأم الصناعية AIMB-723 من Advantech لا تعمل فحسب على تسريع تطبيقات AOI التي تتطلب الأداء العالي، بل تلبي أيضًا المتطلبات القديمة لتوسيع منافذ PCI، وتستوعب مجموعة واسعة من بروتوكولات الاتصال وواجهات الإدخال والإخراج”.

وقال هاندسوم تسينج، رئيس شركة ASRock الصناعية “يسعدنا أن نعلن اللوحة الأم Mini-ITX IMB-A1002 المدعومة بسلسلة معالجات Ryzen Embedded 7000 المدمجة مع شريحة B650. من خلال الاستفادة من قوة نوى وحدة المعالجة المركزية المستندة إلى معمارية Zen4، ومقبس AM5، ووحدة المعالجة الرسومية المدمجة AMD Radeon RDNA 2، وذاكرة DDR5، وواجهة اتصال PCIe 5.0، فإننا نهدف إلى الارتقاء بالأداء المتميز إلى آفاق جديدة استثنائية، مما يتيح للعملاء إنشاء حلول مدمجة رائدة عبر مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأشياء”.

وقد أعلنت AMD أيضًا أن سلسلة معالجات Ryzen Embedded 7000 ما زالت في مرحلة الإنتاج.