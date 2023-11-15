AMD تطلق البطاقة الرسومية PRO W7700 لمحطات العمل الاحترافية

أطلقت AMD بطاقة Radeon PRO W7700 التي تصنفها بأنها أقوى بطاقة رسومية لمحطات العمل الاحترافية بسعر يقل عن 1000 دولار، لتطلق العنان للإبداع والابتكار من خلال الأداء الاستثنائي.

توفر بطاقة Radeon PRO W7700 مزيجًا من الأداء القوي والتكلفة المالية المقبولة لمنشئي المحتوى ومحترفي CAD ومطوري الذكاء الاصطناعي.

إنها توفر سعرًا وأداءاً أفضل بما يصل إلى 1.7 مرة مقارنة بالعروض التنافسية، بالإضافة إلى أداء أعلى في التطبيقات الاحترافية الرئيسية، ومن ذلك أداء أفضل بنسبة تصل إلى 52% في برنامج SOLIDWORKS، وأداء أفضل بنسبة تصل إلى 24% في برنامج Creo وأداء أفضل بنسبة تصل إلى 37 % في برنامج CATIA.

صُممت البطاقة الرسومية الجديدة بالاعتماد على معمارية RDNA 3 العالية الأداء والموفرة للطاقة، وتتميز بذاكرة VRAM GDDR6 عالية السرعة بحجم 16 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم تقنيات DisplayPort 2.1 AMD Radiance Display Engine من أجل الحصول على دقة مذهلة وعمق ألوان نابض بالحياة، ومعدل استهلاك طاقة يصل إلى 190 واطا.

هذه البطاقة تتيح للمهندسين المعماريين تقديم رؤاهم حول تصميم الفنادق ومباني المكاتب وغيرها من خلال تمكينهم إنتاج عروض واقعية بسرعة وسهولة. توفر تقنيات DisplayPort 2.1 و AMD Radiance Display Engine أيضًا دقة مذهلة وعمق ألوان نابض بالحياة لعرض المشاريع المصممة على أربع شاشات.

قال جويدو سيانشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ACCA Software: “مازال التعاون الرائع بين AMD وACCA مستمرا بقوة لمدة خمس سنوات. لقد استفاد العملاء المعماريون من الجمع بين AMD Radeon ProRender في تطبيق ACCA Edificius BIM وذلك بفضل تكامل HIP. نحن متحمسون لأن عملاء ACCA Edificius سيستفيدون من سلسلة البطاقات الرسومية AMD Radeon PRO W7000 الجديدة، التي توفر مزيدًا من الواقعية وقوة تصيير الصور المحسنة، بالإضافة إلى دعم شاشات العرض الفائقة الأداء”.

تتيح البطاقة الرسومية Radeon PRO W7700 للمحترفين إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها مباشرة من أجهزة الحواسيب المكتبية. تتميز البطاقة الرسومية بمسرعات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى الهاردوير، وقد صُممت لتسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في أحدث التطبيقات، من ذلك DaVinci Resolve وAdobe Premiere وTopaz Labs Video AI وغيرها الكثير.

قال Anush Elangovan، نائب رئيس الشركة لتطوير البرمجيات في AMD (Nod.ai سابقًا): “نحن متحمسون لإطلاق البطاقة الرسومية Radeon PRO W7700 وكيف ستساعد المستخدمين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي وبقية تطبيقاتهم الإبداعية. لقد بنت Nod.ai واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمساعدة المبدعين على تحقيق أقصى استفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. تتصل واجهة برمجة تطبيقات SHARK Stable Diffusion REST الخاصة بنا بـ Blender، مما يمكّن المحترفين المبدعين من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدواتهم الثلاثية الأبعاد المألوفة”.

البطاقة الرسومية AMD Radeon PRO W7700 المخصصة لمحطات العمل متوفرة للبيع لدى كبار تجار التجزئة وتجار التجزئة عبر الإنترنت بسعر يبلغ 999 دولارًا. ومن المتوقع أن يبدأ توفر المنتج في محطات عمل (OEM) وأنظمة SI في شهر نوفمبر 2023.