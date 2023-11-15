Alienware تصمم أضخم لوحة مفاتيح ميكانيكية وفأرة ألعاب في العالم

هل رأيت سابقًا لوحة مفاتيح وفأرة ألعاب بحجم كبير جدا؟ شركة Alienware هي صاحبة هذه الفكرة التي أعلنتها بالتعاون مع أفضل فرق الرياضات الإلكترونية لتنقل تجربة لوحة المفاتيح وفأرة الألعاب بحجمها الطبيعي لحجم هو الأكبر في العالم.

الفكرة على الورق كانت بسيطة وهي قيام الفريق بمسح ثلاثي الأبعاد للمكونات الخاصة لكل من لوحة المفاتيح الميكانيكية AW420K وفأرة الألعاب AW720M والقيام ببساطة بضرب كل شيء في 14، ولكن على أرض الواقع تبين صعوبة بنائهما وتصميمهما.

استخدم فريق البناء قطعتين من الأنابيب البلاستيكية الملائمة وشريطًا مطاطيًا كبيرًا من أجل بناء الأساس، وصُنعا بطريقة لتمنح صوت النقر المعدني عند الضغط على المفاتيح.

ويبلغ عرض لوحة المفاتيح الكاملة حوالي 17 قدمًا وتتطلب عدة أشخاص لتحريكها. وفي الوقت نفسه، تتميز فأرة الألعاب بوجود زرين للنقر الميكانيكي، وأزرار جانبية وظيفية، وعجلة تمرير قابلة للتحريك.

يزن شريط المسافة لوحده حوالي 20 رطلاً، وقد استغرق ثلاثة أيام كاملة لطباعته باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد، ويستخدم أيضًا أنبوبًا نحاسيًا بقطر 1 بوصة كقضيب تثبيت. ويبلغ عرض كل مفتاح قياسي على اللوحة قدمًا تقريبًا، ولكن الجزء الأصعب على الإطلاق هو صنع المفاتيح الميكانيكية كبيرة الحجم.

بعد الانتهاء من التصميم، أحضرت Alienware أعضاء من فريق Team Liquid، وهو فريق محترف في الرياضات الإلكترونية، للعب بضع جولات من لعبة DOTA 2. وكان خمسة أعضاء من الفريق يديرون لوحة المفاتيح والفأرة (ثلاثة على اللوحة، واثنان على الفأرة)، وتنافسوا ضد مدرب الفريق.

كانت تجربة غريبة ولكن مثيرة في الوقت نفسه أن نشهد حجما كبيرا للغاية لكل من لوحة المفاتيح وفأرة الألعاب. لوحة المفاتيح TENKEYLESS GAMING AW420K بحجمها الطبيعي متوفرة بسعر يبلغ 99.99 دولارًا باللون الأسود أو الأبيض، كما تتوفر فأرة الألعاب اللاسلكية AW720M باللون الأبيض أو الأسود بسعر يبلغ 129.99 دولارًا.