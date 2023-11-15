هواوي تواجه تحديات لتلبية طلبات شراء Mate 60 Pro

تسعى هواوي جاهدة لزيادة إنتاج هواتفها الذكية الجديدة الداعمة لشبكات الجيل الخامس Mate 60 Pro لتلبية الطلب، إذ مددت الشركة وقت الانتظار إلى ثلاثة أشهر للحصول على نموذجها الجديد المزود بشريحة متقدمة مصنوعة في الصين تتحدى العقوبات الأمريكية.

وقال وانغ يانغ، كبير المحللين في شركة Counterpoint Research: “لا يمكن للقدرة الإنتاجية تلبية الطلب، وهذا هو السبب وراء تقديم الشركة لنظام الطلب الأولي”، مضيفًا أن المبيعات الأولية تساعد في شراء بعض الوقت للشركة من أجل تأمين الطلبات من مورديها.

وأشار وانغ أيضًا إلى أن السرية المحيطة بمعالج Kirin 9000s المتقدم المستخدم في هاتف Mate 60 Pro قد أدت إلى تعقيد كيفية توفير شركاء سلسلة التوريد لشركة هواوي قطع الغيار، وهي عملية طويلة تستغرق عادةً ما بين 12 شهرًا إلى 18 شهرًا قبل إطلاق الجهاز.

وقدمت الشركة في الأسبوع الماضي برنامج اشتراك لجهاز Mate 60 Pro الذي وعد بوقت انتظار لا يزيد عن 90 يومًا بعد تقديم المستهلكين طلباتهم عبر البرنامج، في خطوة غير عادية لمنتج مطروح في السوق.

ويستطيع كل مستهلك شراء جهاز واحد فقط، في حين تشحن الشركة خلال إطار زمني مدته 90 يومًا الطلبات بتسلسل عشوائي.

ونشر بعض المستهلكين الذين انضموا إلى هذا البرنامج حالة الطلبات عبر منصة المدونات الصغيرة الصينية Weibo، إذ أظهروا أن التسليم الموعود تراوح من وقت مبكر من هذا الشهر إلى شهر فبراير من العام المقبل.

وتظهر عودة هواوي إلى سوق الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس والعمل الواجب تنفيذه لإعادة بناء نشاطها التجاري الذي كان في السابق مربحًا للغاية أن الشركة تواجه الكثير من التحديات أمامها الواجب التغلب عليها بعد سنوات من العقوبات التجارية الأمريكية.

ووفقًا لبيانات Counterpoint Research، سجلت سلسلة Mate 60 Pro بعد ثمانية أسابيع من إطلاقها في شهر أغسطس أكثر من مليوني وحدة في حجم المبيعات المحلية.

وواصلت أعمال هواتف الجيل الخامس من هواوي زخمها القوي في موسم التسوق الخاص بيوم العزاب، إذ من المتوقع أن تحتل مبيعات الشركة المرتبة الثالثة بين بائعي الهواتف الذكية في الأسبوع الأول من العروض الترويجية للمهرجان.

وقال إيفان لام، كبير المحللين في شركة Counterpoint Research: “استفادت هواوي من الشعبية المستمرة لسلسلة هواتف Mate 60 Pro وبعض النماذج القديمة التي شهدت تخفيضات كبيرة في الأسعار، مما أدى إلى أرقام مبيعات مثيرة للإعجاب خلال تلك الفترة من مهرجان يوم العزاب”.

وأضاف لام: “تجدر الإشارة أيضًا إلى أن سلسلة هواتف Mate 60 Pro استمرت في مواجهة نقص العرض، مما أدى إلى محدودية المبيعات اليومية”.

ويكثف كبار موردين هواوي توظيف عمال خط التجميع لتلبية الطلب المتزايد على هاتف Mate 60 Pro، إذ بدأت فوكسكون في شهر سبتمبر بتقديم أسعار أعلى للعمال الذين يصنعون هواتف هواوي مقارنةً بأولئك الذين يجمعون أجهزة آيفون.

وأشار ديلان باتيل، كبير المحللين في شركة أبحاث أشباه الموصلات SemiAnalogy، إلى أن تقنية التصنيع 7 نانومتر الخاصة بشركة SMIC تعد مماثلة لتلك الخاصة بشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC، مع أن هناك اختلافات في بعض الجوانب الهندسية.

وقال باتيل: “تتخلف SMIC بضع سنوات فقط عن إنتل وسامسونج و TSMC بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية”، موضحًا أن نقص العرض الذي يؤثر في سلسلة Mate 60 Pro يعكس الطلب الهائل على هواتف الشركة الذكية الأولى منذ أكثر من عامين الداعمة لشبكات الجيل الخامس.