هاتف Redmi 13C الجديد من شاومي.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة شاومي رسميًا قبل عدّة أيام عن هاتفها الذكي الجديد Redmi 13C، وهو أول هاتف من سلسلة Redmi 13 كما سيكون أرخصها ثمنًا.

يمتاز هذا الهاتف بأنه نحيف وخفيف الوزن، ويحتوي على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير/ الساعة، ويضم شاشة بمواصفات جيدة، ويُباع بسعر يقل عن 200 دولار.

وفيما يلي سنوضح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Redmi 13C الجديد من شاومي:

التصميم والشاشة:

يتمتع هاتف شاومي Redmi 13C بتصميم أنيق ونحيف ويمتاز بأنه خفيف الوزن، إذ يبلغ سُمكه 8.1 مم، ويزن 192 جرامًا. ويضم هذا الهاتف منفذين لشريحة الاتصال SIM، ومنفذًا للشحن من نوع USB-C، ومنفذًا للسماعات السلكية بقياس يبلغ 3.5 مم، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأخضر (Clover Green)، والأبيض (Glacier White)، والأزرق (Navy Blue).

أما فيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فيضم هاتف شاومي Redmi 13C شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.74 بوصات، وبدقة قدرها 720 × 1600 بكسل، وبكثافة قدرها 260 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع تصل ذروته إلى 600 شمعة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass) لحمايتها.

الكاميرا:

يضم هاتف شاومي Redmi 13C كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف شاومي Redmi 13C بمعالج (MT6769Z Helio G85) من MediaTek الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 12 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.0 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G52 MC2).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14) من شاومي. ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين حتى واحد تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يحتوي هاتف شاومي Redmi 13C على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 23 ساعة من بث مقاطع الفيديو، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، وكل خمس دقائق شحن تسمح لك بتشغيل الموسيقا لمدة خمس ساعات.

السعر:

يُباع هاتف شاومي Redmi 13C بسعر يبدأ من 140 دولارًا أمريكيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Redmi 13C من شاومي: