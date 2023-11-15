نوثينج تجلب دعم رسائل iMessage لنظام أندرويد

كشفت شركة نوثينج Nothing عن عزمها إطلاق تطبيق جديد للدردشة في نظام أندرويد متوافق مع تطبيق آبل للرسائل iMessage.

وستطلق الشركة تطبيقها المنتظر باسم Nothing Chats، المدعوم بتطبيق آخر يُسمى Sunbird، وهو تطبيق لنظام أندرويد صدر العام الماضي، وهو يتيح إرسال واستقبال الرسائل عبر خدمة iMessage، وهو لا يتبع بل بأي صفة رسمية.

ولاستخدام تطبيق نوثينج Nothing Chats، سيتعين على المستخدمين امتلاك حساب آبل (Apple ID) وتسجيل الدخول إليه عبر التطبيق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوثينج، كارل بي، في مقطع فيديو قصير نشره عبر القناة الرسمية في يوتيوب، إن التطبيق سيدعم الرسائل الخاصة ومجموعات الدردشة بالإضافة إلى إظهار مؤشر الكتابة، وإمكانية مشاركة الصور، وإرسال الرسائل الصوتية.

وأشار بي إلى أن مزايا أخرى مثل علامات قراءة الرسائل والتفاعل بالوجوه التعبيرية وإرسال الردود سوف يجري إضافتها لاحقًا.

وسيدعم التطبيق أيضًا رسائل خدمات الاتصالات الغنية، التي تُعرف اختصارًا RCS، والتي طورتها جوجل لتحل محل رسائل SMS و MMS التقليدية في نظام أندرويد.

وسيكون تطبيق الدردشة الجديد من نوثينج Nothing Chats متاحًا للتحميل من متجر جوجل بلاي لمالكي هواتف “نوثينج فون 2” في عدة دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وتواجه آبل ضغوطًا شديدة في الوقت الحالي من أجل إجبارها على فتح منصة iMessage وعدم جعلها مقتصرة على مستخدمي أجهزتها، وقد يتحقق ذلك الأمر على نحو رسمي خلال المستقبل القريب بفضل قانون الأسواق الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.