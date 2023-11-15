مايكروسوفت تحقق في مشكلات تنشيط ويندوز

تحقق مايكروسوفت في مشكلات تنشيط ويندوز التي يبدو أنها مرتبطة بخطوة الشركة الأخيرة لمنع مفاتيح ويندوز 7 وويندوز 8 من تنشيط نسخ ويندوز 10 وويندوز 11.

وأغلقت شركة مايكروسوفت منذ نحو شهر ثغرة قديمة كانت تسمح للعملاء بتنشيط نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11 باستخدام مفاتيح ويندوز 7 وويندوز 8 القديمة.

كما منعت الشركة مسار الترقية المجانية؛ مما منع أولئك الذين يستخدمون إصدارات ما قبل ويندوز 10 من التحديث إلى الإصدارات الحديثة دون الدفع للشركة مقابل ترخيص جديد.

ويبدو الآن أن التغيير قد سبب الضرر للأنظمة التي لا ينبغي أن تتأثر؛ إذ فقد بعض العملاء التنشيط بعد تغيير عتاد الحاسوب أو إجراء تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS.

وقد تؤدي ترقيات نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS أحيانًا إلى إعادة تنشيط ويندوز؛ لذا فإن هذه المشكلة قد يواجهها بمرور الوقت الأشخاص الذين يجمعون الحواسيب المخصصة.

ولم تعد التراخيص الرقمية المرتبطة بحسابات مايكروسوفت تنشط نظام التشغيل؛ مما يجبر العملاء على شراء مفتاح آخر أو اللجوء إلى أساليب تنشيط مشكوك فيها.

تجدر الإشارة إلى أن دعم مايكروسوفت أكد أن تغيير العتاد لا ينبغي أن يمنع مفتاح الترخيص.

وأشار دانيال ميتلمان، أحد العملاء المتأثرين، إلى أنه قدم شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية بشأن المشكلات بعد أن استبدل بعض أجزاء الحاسوب واحتفظ بنسخة ويندوز نفسها وواجه مشكلات في التنشيط.

وقال ميتلمان: “لم يعمل التنشيط التلقائي؛ لذلك اتصلت بدعم العملاء، وأخبروني أنه نظرًا إلى أنني حدثت ترخيص ويندوز 10 بالاعتماد على ويندوز 7، وأن الشركة توقفت عن دعم مفاتيح منتج ويندوز 7، فإنهم لا يستطيعون مواصلة تشغيل ترخيصي لنظام التشغيل ويندوز 10 بعد تغيير العتاد. أقر دعم العملاء أيضًا بأن تغيير العتاد لا يمثل انتهاكًا لترخيص ويندوز؛ لذا لا يوجد سبب لإلغاء ترخيصي لنظام ويندوز 10 أو تغييره بأي شكل من الأشكال”.

وأكد بيل بابوناس، مدير البرامج الرئيسي في مايكروسوفت، أن الشركة على علم بالمشكلة وتبحث عن الحلول الممكنة. وقال بابوناس: “نحن على علم بتقارير العملاء هذه ونحقق فيها. يجب على العملاء الذين يواجهون صعوبات تقنية الاتصال بخدمة دعم العملاء”.

ويستطيع العملاء الاستمرار في استخدام ويندوز 10 أو ويندوز 11 دون تنشيط لبعض الوقت ريثما تحل مايكروسوفت المشكلة.