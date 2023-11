كيفية تحسين عمر البطارية في ساعة سامسونج Galaxy Watch6

تُحسّن سامسونج عمر بطارية ساعات Galaxy الذكية مع كل إصدار جديد، إذ تتمتع ساعة Galaxy Watch6 وهي أحدث ساعة ذكية من سامسونج بعمر بطارية يدوم لمدة تصل إلى 40 ساعة بشحنة واحدة، وينخفض إلى 30 ساعة في حال تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة (Always-on Display).

ومع أن عمر بطارية ساعة سامسونج Galaxy Watch6 يُعدّ جيدًا مقارنة بعمر البطارية في العديد الساعات الذكية الأخرى، لكن يمكن تحسينه ليدوم لفترة أطول باتباع الطرق التالية التي يمكنك تجربتها في ساعة Galaxy Watch6 وساعات Galaxy الذكية الحديثة الأخرى التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل Wear OS:

1- إيقاف تشغيل مزية التشغيل الدائم:

تقلل مزية التشغيل الدائم للشاشة (Always-on Display) عمر البطارية بشكل ملحوظ، لذلك، يمكنك إيقاف تشغيلها باتباع الخطوات التالية لإطالة عمر بطارية ساعة Galaxy Watch6:

مرّر إلى الأسفل من الشاشة الرئيسية. انقر فوق أيقونة الترس للوصول إلى (الإعدادات) Settings . مرّر إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (الشاشة) Display . عطّل خيار (التشغيل الدائم للشاشة) Always-on Display.

2- إيقاف تشغيل مزية Raise wrist to wake :

في حال إيقاف تشغيل مزية Always On Display، تُفعّل ساعة Galaxy Watch6 مزية Raise wrist to wake تلقائيًا لتضيء شاشة الساعة عند رفع الرسغ. وهذه المزية تستخدم مقدار قليل من طاقة البطارية، ومع ذلك، يمكنك الحفاظ على عمر البطارية لمدة أطول عند إيقاف تشغيلها وتشغيل مزية Touch screen to wake التي تؤدي إلى إضاءة الشاشة عن لمسها فقط.

ولإيقاف تشغيل مزية Raise wrist to wake وتفعيل مزية Touch screen to wake، اتبع الخطوات التالية:

مرّر إلى الأسفل من الشاشة الرئيسية. انقر فوق أيقونة الترس للوصول إلى (الإعدادات) Settings . مرّر إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (الشاشة) Display . عطّل خيار ( Raise wrist to wake)، وفعّل خيار (Touch screen to wake).

3- تقليل مدة تشغيل الشاشة:

تبقى شاشة ساعة Galaxy Watch6 مُضاءة لفترة محددة في حال لم تستخدمها، ثم تنطفئ تلقائيًا. وكلما زادت مدة تشغيل الشاشة، تستخدم الساعة المزيد من طاقة البطارية، لكن، يمكنك الحفاظ على طاقة البطارية بخفض مدة تشغيل الشاشة إلى الحد الأدنى وهو 15 ثانية، باتباع الخطوات التالية:

مرّر إلى الأسفل من الشاشة الرئيسية. انقر فوق أيقونة الترس للوصول إلى (الإعدادات) Settings . مرّر إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (الشاشة) Display . انقر فوق خيار (مدة تشغيل الشاشة) Screen timeout. انقر فوق خيار 15 ثانية.

4- تقليل سطوع الشاشة:

يساعد خفض سطوع شاشة ساعة Galaxy Watch6 في تحسين عمر البطارية، ولكن عليك القيام بذلك فقط إذا فعّلت مزية (التشغيل الدائم للشاشة) Always On Display. خلاف ذلك، سيكون تأثيره غير ملحوظ.

ولخفض سطوع شاشة ساعة Galaxy Watch6، اتبع الخطوات التالية:

مرّر إلى الأسفل من الشاشة الرئيسية. انقر فوق أيقونة الشمس للوصول إلى إعدادات (السطوع) Brightness . حرّك مؤشر السطوع نحو الجهة اليُسرى لتقليله بحسب ما يناسبك.

5- إيقاف تشغيل مزية تتبع الموقع:

يمكن لمزية تتبع الموقع استنزاف طاقة بطارية Galaxy Watch6 بشكل ملحوظ، لذلك، شغّل هذه المزية فقط عند التنقل، خلاف ذلك، أوقف تشغيلها باتباع الخطوات التالية:

مرّر إلى الأسفل من الشاشة الرئيسية. مرّر عبر قائمة الخيارات حتى تصل إلى خيار (الموقع) Location، ثم انقر فوقه وأوقف تشغيله.

6- تفعيل وضع وقت النوم:

عند تفعيل (وضع وقت النوم) Bedtime Mode تنطفئ شاشة ساعة Galaxy Watch6 تلقائيًا، وينكتم صوت الإشعارات. وهذا يساعد في إطالة عمر البطارية. ولتفعيل هذا الوضع، اتبع الخطوات التالية: