شاومي تكشف عن مواصفات سيارتها الكهربائية

أعطت شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة شاومي لمحة أولية عن سيارتها الكهربائية الأولى، وهي سيارة سيدان ذات خمسة مقاعد مع سقف زجاجي بانورامي.

ويظهر التسجيل الصادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن السيارة الكهربائية التي طال انتظارها تحمل العلامة التجارية Xiaomi SU7، وتصنعها شركة مجموعة بكين للسيارات المملوكة للدولة.

وتتميز السيارة بمظهر خارجي أنيق وخيار تثبيت تقنية الاستشعار المعروفة باسم ليدار في الجهة العلوية من الزجاج الأمامي للسيارة للمساعدة المتقدمة في القيادة.

وتبلغ سرعتها القصوى 265 كم في الساعة، وهي مزودة ببطارية من شركة CATL أو شركة BYD، اعتمادًا على كونها تحتوي على محرك فردي أو مزدوج.

وتتوفر مجموعة نقل الحركة بخيارين، هما الدفع الخلفي بمحرك بقدرة 220 كيلوواط والدفع الرباعي بقوة قصوى تبلغ 495 كيلوواط.

ويطلب من جميع شركات صناعة السيارات الصينية تقديم نماذج جديدة إلى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، التي تنشر شهريًا المنتجات التي حصلت على موافقة أولية في قائمة مفتوحة للجمهور لمدة أسبوع واحد لتقديم التعليقات.

ولا يتوافق إصدار المعلومات بالضرورة مع الجدول الزمني للإنتاج، إذ أوضحت شاومي سابقًا أنها تخطط في النصف الأول من العام المقبل لإطلاق سيارتها الكهربائية رسميًا.

وأظهرت الصور المنشورة عبر موقع وزارة الصناعة والمعلومات أن كلا النموذجين يحملان شعار MI في الجهة الأمامية ويحملان اسم Xiaomi في الجهة الخلفية.

وتعد شاومي واحدة من العلامات التجارية للإلكترونيات الاستهلاكية الكبرى في الصين، وتنضم إلى شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل هواوي، في التوجه نحو السيارات الكهربائية.

وأصبحت العروض مزودة بالتكنولوجيا بشكل كبير، مع مزايا، مثل التحكم الصوتي وبرامج القيادة المساعدة الشائعة لدى السائقين.

وتعد السيارة الكهربائية الحاملة لعلامة شاومي التجارية بمنزلة رابط مهم في خطة الشركة لإنشاء نظام بيئي شامل لعملائها، إذ جددت الشركة نظامها التشغيلي للهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الأخرى ليشمل في المستقبل المركبات الكهربائية، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من التحكم في جميع منتجاتها عبر منصة موحدة.

وتقدمت وحدة تابعة لمجموعة بايك لصناعة السيارات بطلب إلى الجهات التنظيمية للحصول على الموافقة على تصنيع سيارتين كهربائيتين تحملان العلامة التجارية شاومي، وذلك وفقًا لما أظهره الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة الصينية.

وتقترح مجموعة بايك بناء نسختين من النموذج الجديد الحامل لعلامة شاومي التجارية، الأولى هي Xiaomi SU7 المزودة ببطاريات ليثيوم فوسفات الحديد من BYD مع سرعة قصوى تبلغ 210 كم في الساعة، والثانية هي Xiaomi SU7 Max المزودة ببطاريات الليثيوم المعتمدة على النيكل والكوبالت من شركة CATL مع سرعة قصوى تبلغ 265 كم في الساعة.

ويشير الطلب إلى أن مجموعة بايك هي الشركة المصنعة لهذين النموذجين، مع أن شاومي بنت مصنع يمكنه إنتاج 200 ألف سيارة كهربائية سنويًا في بكين.

وأدرجت شاومي العديد من الوظائف الشاغرة في مجال مبيعات السيارات، ومنها وظيفة شاغرة لمدير مبيعات سيارات الطاقة الجديدة ومدير صالة عرض سيارات شاومي في بكين وشانغهاي.

وذكرت وكالة رويترز في شهر أغسطس أن مخطط الدولة الصيني أعطى الموافقة لشركة شاومي لبناء سيارات كهربائية، مع أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وصرح لو وي بينغ، رئيس الشركة، في أواخر شهر أغسطس بأن التقدم الذي أحرزته شاومي في تصنيع السيارات الكهربائية يتقدم قبل الموعد المحدد.