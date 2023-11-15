دروناميكس وأرامكس تتعاونان لإطلاق خدمات الشحن بالطائرات المسيّرة عالميًا

أعلنت شركة (دروناميكس) Dronamics؛ وهي أول شركة طيران للشحن بالطائرات المسيّرة في العالم، وشركة (أرامكس) ARMX؛ الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية عالميًا؛ اليوم توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق خدمات الشحن بالطائرات المسيّرة عالميًا؛ لتعزيز عمليات الشحن والاستفادة من تكنولوجيا دروناميكس وقدرات أسطول أرامكس.

وبموجب الاتفاقية، ستزود دروناميكس شركة أرامكس بتكنولوجيا الطائرات المسيّرة المبتكرة لتمكين عمليات التسليم في اليوم نفسه للمسافات المتوسطة والبعيدة المدى. وستركز الشراكة في البداية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم ستتوسع إلى الأسواق الرئيسية الأخرى بما يشمل: جنوب أفريقيا وأستراليا.

وتُعد شركة أرامكس، التي تأسست في عام 1982، ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في سوق دبي المالي، واحدة من أكبر الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية عالميًا؛ إذ تنقل وتشحن 100 مليون طرد سنويًا.

وعبر الرؤية المشتركة لسوق شحن البضائع بالطائرات المسيّرة، ستقوم كل من دروناميكس وأرامكس كبداية باستكشاف فرص خدمات الشحن المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها الأسواق الرئيسية الأخرى.

وساهم صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، بصفته مستثمرًا إستراتيجيًا في شركة دروناميكس، في عقد الشراكة، التي ستشهد قيام أرامكس، المعروفة بوضع المعايير في مجال الخدمات اللوجستية والنقل السريع، بتقديم حل الشحن عبر الطائرات المسيّرة، الذي طورته وتديره شركة دروناميكس على نطاق أوسع.

وتقدم شركة دروناميكس خدمات الشحن عبر الطائرات المسيّرة بسرعة أعلى بنسبة تبلغ 80%، وتكلفة أقل بنسبة تبلغ 50%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة قدرها 60% مقارنة بخدمات النقل التقليدية؛ مما يجعلها مناسبة تمامًا لعمليات التسليم السريع، وهو قطاع تشتهر به أرامكس. وتتطلب طائراتها الموجهة من بُعد – التي تُسمى (البجعة السوداء) – مسافة 400 متر فقط للهبوط والإقلاع، وهو حل قابل للتطبيق للوصول إلى المناطق النائية والمعزولة، التي تفتقد للبنية التحتية التقليدية للمطارات أو تمتلك بنية تحتية متأخرة.

وبهذه المناسبة؛ قال سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دروناميكس: “نحن متحمسون للتعاون مع أرامكس، وإدماج تكنولوجيا الطائرات المسيّرة للشحن من دروناميكس لتحقيق النقلة النوعية المتمثلة في إنجاز عمليات التسليم السريع والفعال من حيث الوقت، والتكلفة، والاستدامة عالميًا”.

وقال علاء سعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أرامكس: “يسرنا التعاون مع شركة دروناميكس واستكشاف قدراتها في مجال الشحن بالطائرات المسيّرة في عملياتنا. وتنسجم هذه الخطوة مع جهودنا المتواصلة الرامية إلى توظيف الابتكار لتعزيز كفاءة العمليات، وضمان تجربة استثنائية للمستهلكين وتقليل بصمتنا الكربونية في دولة الإمارات وعلى امتداد عملياتنا العالمية”.

وبهذا الصدد، قال أنجاد سينغ، المدير العالمي للابتكار في أرامكس: “تضفي شراكتنا مع دروناميكس عنصرًا جديدًا إلى برنامج فيوتشر للمركبات. ونأمل القيام برحلات جوية تجريبية مع دروناميكس في عام 2024، بالتعاون مع الجهات التنظيمية والداعمة”.