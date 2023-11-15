جوجل كلاود تفتتح منطقة سحابية جديدة في الدمام

أعلنت (جوجل كلاود) Google Cloud اليوم افتتاح منطقتها السحابية الجديدة في مدينة الدمام السعودية، لتقدم من خلالها خدماتها السحابية التي تتمتع بأداء رفيع المستوى وزمن استجابة منخفض، للعملاء من جميع الأحجام، بدءاً من مؤسسات القطاع العام والشركات الكبيرة، وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

ويعكس هذا الاستثمار الكبير في القطاع التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط الحضور المتنامي للشركة في المنطقة، وعمق التزامها بدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. إذ تساهم المنطقة السحابية الجديدة في الدمام بتعزيز وجود الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل إجمالي عدد المناطق السحابية للشركة إلى منطقتين، واحدة في السعودية والأخرى في قطر، مع خطط لافتتاح منطقة ثالثة في الكويت.

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية إطلاق رسمي استضافها اليوم توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود، وعبد الرحمن الذهيبان، مدير عام جوجل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وطارق خليل، مدير جوجل كلاود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدر الماضي مدير شركة جوجل كلاود في السعودية، وبحضور مسؤولين حكوميين سعوديين مرموقين ومسؤولين تنفيذيين في مجال الابتكار والتكنولوجيا وصناع قرار رئيسيين من مجتمع التكنولوجيا في المملكة.

تأثير منطقة جوجل كلاود في الاقتصاد:

يشير بحث أجرته مؤسسة “أكسس بارتنرشب” بتكليف من جوجل كلاود، إلى أنه من المتوقع أن تضيف المنطقة السحابية الجديدة ما يصل إلى 109 مليارات دولار من إجمالي الناتج الاقتصادي التراكمي إلى الاقتصاد السعودي بين عامي 2023 و2030.

ومن المتوقع أن يكون للنشاط الاقتصادي الناجم عن التبني المتزايد للخدمات السحابية داخل المملكة آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستساهم في صنع أكثر من 148,600 فرصة عمل جديدة في أنحاء المملكة خلال عام 2030 وحده.

وخلال مشاركته في فعالية إطلاق المنطقة السحابية الجديدة، أكد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على أهمية استثمار جوجل كلاود في المنطقة الجديدة قائلاً: “يمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة أخرى في مسيرة تحقيق أهداف وطموحات المملكة لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً لتقنيات الحوسبة المتقدمة، وسيسهم في دعم مبادرات الأعمال الرقمية الواعدة، وتسريع عجلة الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال المختلفة في القطاعين العام والخاص”.

معالي @aalswaha والرئيس التنفيذي لـ @googlecloud السيد توماس كوريان يدشنان منطقة Google Cloud في المملكة. #CloudForSaudiArabia pic.twitter.com/bu5Rr7MaiP — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) November 15, 2023

ومن جانبه، قال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود: “نشهد حالياً أحد أهم التحولات التكنولوجية في تاريخنا المعاصر، إذ يدعم الذكاء الاصطناعي جهود المؤسسات لتطوير أفضل الحلول للتحديات المختلفة التي تواجهها، وتحسين قدرتها على التواصل والتفاعل مع العملاء إلى جانب تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية. وستساعد منطقتنا السحابية الجديدة في السعودية مؤسسات القطاعين العام والخاص على تحقيق أقصى فائدة من بياناتها، والاستفادة من قدرات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخلق ثقافة ابتكار مدعومة ببنية تحتية حديثة ومستدامة تمتاز بأعلى مستويات من الأمان”.

قدّم @ThomasOrTK ، الرئيس التنفيذي لـ Google Cloud، الكلمة الرئيسية في إطلاق منطقة Google Cloud الجديدة في السعودية اليوم. pic.twitter.com/xH8ee9NZBr — Google Cloud Arabia (@GoogleCloud_ME) November 15, 2023

وتشير مؤسسة أكسس بارتنرشب في تقريرها إلى أن المنطقة السحابية الجديدة في الدمام يمكن أن تدعم طموحات النمو لنحو 1.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات في المملكة ويعمل فيها 60% من إجمالي القوى العاملة، وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى أن تعزز مساهمة هذه الشركات لتغطي نسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

الدعم للشركات الناشئة:

تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد في مراحل باكرة من تأسيس أعمالها التقدم للانضمام إلى برنامج جوجل كلاود للشركات الناشئة للحصول على دعم عند توفر البرنامج في المملكة في الربع الأول من عام 2024.

وستتمكن الشركات الناشئة المؤهلة من الحصول على دعم في المنتجات والدعم الفني والتوجيه المتخصص من خبراء القطاعات بالإضافة إلى رصيد ائتمان للخدمات السحابية يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي على مدار العامين الأولين.

توفر خدمات منصة جوجل كلاود السحابية في السعودية:

واعتباراً من اليوم، ستتوفر خدمات منصة جوجل كلاود السحابية للعملاء في المملكة العربية السعودية من خلال شركة CNTXT، وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي تأسست كمشروع مشترك إستراتيجي بين شركة كوجنايت وشركة أرامكو.

وتعد CNTXT الموزع الحصري لخدمات لجوجل كلاود لجميع العملاء من الشركات المحلية والدولية الذين يشترون خدمات منصة جوجل كلاود كخدمات مستقلة وقائمة بحد ذاتها، وذلك عبر مؤسساتهم وشركاتهم الموجودة في المملكة العربية السعودية.

وبدوره، قال عبدالله جروان، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT: “يسعدنا جداً التعاون مع جوجل كلاود للمساعدة في تقديم خدماتها للشركات في المملكة، والعمل معاً مع منظومة شركاء جوجل كلاود الذين يلعبون دوراً مهماً في تمكين وتسريع التحول الرقمي وتعزيز نمو مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة. وسنعمل معاً للتشجيع على تبني الابتكار، ودعم المؤسسات المحلية والدولية في المملكة للاستفادة من القدرات التحويلية التي تقدمها جوجل كلاود محلياً في المملكة”.

وقال عبد الرحمن الذهيبان، مدير عام جوجل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: “تعد جوجل كلاود من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات السحابية التي تطلق منطقة سحابية في المملكة العربية السعودية، ويمثل إطلاق هذه المنطقة دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ بإحداث تأثير في مسيرة التطور الرقمي في هذه المنطقة”.

وقال بدر الماضي، مدير جوجل كلاود في المملكة العربية السعودية: “نتطلع إلى دعم جهود التحول والتمكين الرقمي لمختلف الأعمال التجارية والأفراد في المملكة. إذ سنساهم من خلال إتاحة إمكانية الوصول إلى التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي للسوق السعودي في إرساء الركائز الصحيحة للتحول الرقمي في المملكة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية التي ستسهم في تحسين العمليات التجارية والارتقاء بتجارب العملاء لتلبية المتطلبات المتغيرة المتبدلة للأعمال والأسواق”.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة السحابية الجديدة في الدمام تُعد جزءاً من شبكة جوجل كلاود العالمية، المكونة من 39 منطقة سحابية و118 منطقة تقدم الخدمات السحابية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وستستفيد المؤسسات في المنطقة من الضوابط الرئيسية التي تسمح لها بالحفاظ على أعلى مستويات الأمان، وتوفر الأماكن المحلية لتخزين البيانات، والالتزام بمعايير الامتثال، بما يشمل: المتطلبات المحددة لتخزين البيانات.