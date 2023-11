تأسيس مشروع مشترك لتصنيع طائرة الشحن المسيّرة “بلاك سوان” في الإمارات

أعلن (صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية) SDF في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الطيران المتخصصة في مجال طائرات الشحن المسيّرة (دروناميكس)، اليوم، توقيعهما مذكرة شروط لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج طائرة الشحن (بلاك سوان) Black Swan، لتلبية الطلب العالمي ومتطلبات عملاء “دروناميكس” الدوليين والمحليين، وسيشكل المشروع المشترك أول مصنع للإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات.

وكان صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية قد أصبح في أواخر عام 2022 أكبر مستثمر إستراتيجي في “دروناميكس” بعدما ضخ استثمارات في الشركة من خلال قسم رأس المال الاستثماري التابع له.

وتأتي مذكرة الشروط لهذا المشروع المشترك، التي جرى توقيعها في معرض دبي للطيران 2023، بناءً على استثمار قسم رأس المال الاستثماري ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق و”دروناميكس” الشهر الماضي خلال حفل إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لمجمع صناعة المركبات الذكية في مدينة مصدر.

وقال عبدالله الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية: “يواصل صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية تنفيذ التزامه بالاستثمار في شراكات مستدامة ماليًا تسهم في بناء القدرات التصنيعية والتكنولوجية بدولة الإمارات”.

وأضاف: “من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الرائدة من دروناميكس والمنظومة اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات، سيوفر هذا المشروع المشترك القاعدة التصنيعية لهذا الحلّ التكنولوجي المتقدم الذي نعتقد أنه سيرسي معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية الجوية خصوصًا التوصيل لمسافات متوسطة”.

