تأسيس مشروع مشترك لتصنيع طائرة الشحن المسيّرة “بلاك سوان” في الإمارات

أعلن (صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية) SDF في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الطيران المتخصصة في مجال طائرات الشحن المسيّرة (دروناميكس)، اليوم، توقيعهما مذكرة شروط لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج طائرة الشحن (بلاك سوان) Black Swan، لتلبية الطلب العالمي ومتطلبات عملاء “دروناميكس” الدوليين والمحليين، وسيشكل المشروع المشترك أول مصنع للإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات.

وكان صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية قد أصبح في أواخر عام 2022 أكبر مستثمر إستراتيجي في “دروناميكس” بعدما ضخ استثمارات في الشركة من خلال قسم رأس المال الاستثماري التابع له.

وتأتي مذكرة الشروط لهذا المشروع المشترك، التي جرى توقيعها في معرض دبي للطيران 2023، بناءً على استثمار قسم رأس المال الاستثماري ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق و”دروناميكس” الشهر الماضي خلال حفل إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لمجمع صناعة المركبات الذكية في مدينة مصدر.

وقال عبدالله الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية: “يواصل صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية تنفيذ التزامه بالاستثمار في شراكات مستدامة ماليًا تسهم في بناء القدرات التصنيعية والتكنولوجية بدولة الإمارات”.

وأضاف: “من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الرائدة من دروناميكس والمنظومة اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات، سيوفر هذا المشروع المشترك القاعدة التصنيعية لهذا الحلّ التكنولوجي المتقدم الذي نعتقد أنه سيرسي معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية الجوية خصوصًا التوصيل لمسافات متوسطة”.

We are delighted to announce a manufacturing JV with the Strategic Development Fund (SDF), the first serial production plant for the Black Swan aircraft! The JV will set up a facility in the UAE to start serial production of our cargo drones. More here: https://t.co/lJAI6HQFIg — DRONAMICS (@dronamics) November 15, 2023

ومن جهته، قال سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دروناميكس: “سيسهم هذا المشروع المشترك في تعزيز حضور تكنولوجيا الطائرات الشحن المسيّرة التي نقدمها على نطاق واسع. كما أن تعاوننا مع صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، وهو مستثمر إستراتيجي رئيسي في دروناميكس، سيعزز رؤيتنا بشأن تسليم شحنات التوصيل في اليوم نفسه، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات. وكلنا ثقة بأننا سنتمكن معًا من إحداث تغيير جذري في قطاعي الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في دولة الإمارات والسوق العالمية على نطاق أوسع”.

وبدوره، قال كريستيان زيهي، المدير التنفيذي لإدارة المحافظ ورئيس محفظة الاستثمارات الصناعية في صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية: “تعد هذه الاتفاقية مثالًا على كيفية قيام صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية بإدماج مناهجه الاستثمارية المختلفة، لتحقيق رسالته المتمثلة في تحقيق عوائد مالية وإستراتيجية بطريقة مثالية، بما يحقق أفضل قيمة للشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالتزامن مع تطوير قدرات التكنولوجيا والأعمال في دولة الإمارات. ومن خلال هذا المشروع المشترك، سننشئ مصنعًا في دولة الإمارات لبدء الإنتاج التسلسلي في عام 2025 بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 طائرة مسيّرة من طراز بلاك سوان سنويًا. كما سيسهم هذا المشروع في دعم تطور سلاسل التوريد المحلية ضمن صناعة الطيران في دولة الإمارات”.

ويشار إلى أن طائرة (بلاك سوان) المبتكرة، التي طورتها دروناميكس ويتم توجيهها عن بعد، تمتاز بقدرتها على نقل ما يصل إلى 350 كجم لمسافة 2500 كيلومتر، مما يمثل قفزة في الخدمات اللوجستية الجوية العالية الحمولة والطويلة المدى.

والجدير بالذكر أن شركة دروناميكس تشارك في معرض دبي للطيران 2023 ضمن جناح صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، رقم S40.