“بيانات” و”الياه سات” توسعان نطاق برنامج الأقمار الصناعية لرصد الأرض

أعلنت كلّ من شركة (بيانات) Bayanat، مزود حلول الجغرافيا المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة “الياه سات” للاتصالات الفضائية، اليوم، توسيع برنامجهما الفضائي لرصد الأرض، عبر رفع عدد الأقمار الصناعية التي تستخدم تقنية الرصد الراداري من خمسة إلى سبعة أقمار ضمن هذا البرنامج المشترك.

ووفق بيان صادر اليوم، ستُمكن زيادة عدد الأقمار الصناعية المدعومة بالتكنولوجيا والتدريب والخبرة التي تقدمها شركة (ICEYE) لتطوير الأقمار الصناعية التي تستخدم تقنية الرصد الراداري، شركتي بيانات والياه سات من تقديم صور عالية الوضوح وشبه فورية للأحوال الجوية على الأرض في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لتوفير خدمات أفضل لعملائهما المحليين والدوليين وتزويدهم بمعلومات جغرافية مكانية متقدمة.

ويمكن للصور التي تُلتقط باستخدام هذه التقنية المعتمدة على إشارات الرادار بدلًا من الضوء في هذا النوع من الأقمار الصناعية؛ توفير مراقبة مستمرة لمواقع محددة على سطح الأرض ليلًا ونهارًا، دون التأثر بالغيوم وعدة مرات في اليوم، مما يمكن العملاء من الحكومات والشركات من رصد التغيرات التفصيلية على سطح الأرض.

وتشمل التطبيقات النموذجية لعمل تلك الأقمار على سبيل المثال تحديد التسربات النفطية؛ ومراقبة الأنشطة البحرية، والصيد غير القانوني أو التعدي على المناطق الإقليمية؛ وأنشطة المراقبة في الموانئ، وتنطبق هذه القدرات على الجهات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، التي تشمل قطاع التأمين، والأمن القومي، ومراقبة تغير المناخ وغيرها.

وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: “يُعد قرار توسيع أسطول الأقمار الصناعية التي تستخدم تقنية الرصد الراداري بمثابة إنجاز آخر لكل من شركة بيانات ودولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي نسعى فيه إلى إرساء أسس اقتصاد الفضاء الجديد، كما أن تطوير قدراتنا التكنولوجية من خلال بناء قطاع الأقمار الصناعية المحلية سيساعد على تنويع اقتصادنا، وتوليد وظائف عالية التقنية وتعزيز استقلالنا الإستراتيجي”.

وبدوره قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: “باعتبارنا الشركة الرائدة في قطاع الفضاء في دولة الإمارات، نعمل من خلال هذه الشراكة على المساهمة في دعم قدرات دولتنا، وتعزيز ريادتها في قطاع الفضاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساهمة بفعالية في تنفيذ إستراتيجية الإمارات الفضائية”.

وأضاف: “تتمتع الياه سات بقاعدة عملاء متنوعة من قطاع الأعمال والحكومات في جميع أنحاء العالم، وتوفر لهم بنية تحتية عالمية المستوى من خدمات الاتصالات الفضائية التي تغطي 80% من سكان العالم”.

وكجزء من هذا البرنامج الفضائي الذي أُعلن في شهر مايو الماضي، أكدت شركتا الياه سات وبيانات على إطلاق خدمة التصوير الراداري عبر الأقمار الصناعية من خلال أسطول الأقمار الصناعية التابع لشركة ICEYE، ولحين إطلاق أول قمر صناعي ضمن هذا البرنامج.

ومنذ عام 2018؛ نشرت شركة (ICEYE)، التي يقع مقرها في هلسنكي، 31 قمرًا صناعيًا بتقنية الرصد الراداري، حيث وفرت تقنيتها المتفوقة لشركائها نطاقًا واسعًا وتحكمًا أكبر في التصوير السطحي، بدءًا من الدقة الأرضية التي تبلغ 50 سم، وحتى المشاهدات الواسعة التي تصل إلى مسافة 50000 كيلومتر مربع.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحسين قدرات توليد الإيرادات لشركة بيانات مع الاستفادة من وفورات الحجم على الطلب من خلال التآزر في المشتريات وتبسيط قدرات الحصول على البيانات.

ومن جانبه، قال رافال مودرزيوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ICEYE: “من خلال توفير الوصول المخصص إلى أسطول ICEYE الحالي والتصنيع المستمر لكوكبة الأقمار الصناعية الخاصة ببيانات والياه سات، يعد توسيع تعاوننا خطوة أخرى نحو تعزيز القدرات الفضائية سريعة التطور لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأكد أن الشراكة العميقة والشاملة تتجاوز مجرد توفير الأجهزة بل تعبر عن التزامنا بدعم شركتي بيانات والياه سات ودولة الإمارات على نطاق أوسع لتصبح منتجة رائدة لتكنولوجيا الفضاء.