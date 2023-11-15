إنستاجرام توسع نطاق خاصية “الأصدقاء المقربين”

أجرت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام تعديلات على خاصية “الأصدقاء المقربين” لتشمل المنشورات الرئيسية ومقاطع الفيديو القصيرة “ريلز Reels” التي يشاركها المستخدمون.

وكانت خاصية “الأصدقاء المقربين” متاحةً للمستخدمين منذ سنوات عند مشاركة القصص Stories الخاصة بهم، حيث تسمح بعرضها فقط لقائمة أصدقاء معدّة سلفًا وليس لكافة المتابعين.

ويمكن للمستخدمين الآن تجربة تلك الخاصية مع المنشورات ومقاطع الفيديو القصيرة، وذلك بالضغط على قائمة “الجمهور” واختيار “الأصدقاء المقربين” قبل النشر.

وتظهر المنشورات ومقاطع الفيديو التي يجري مشاركتها مع “الأصدقاء المقربين” مميزةً بنجمة خضراء، وسيكون التفاعل معها مقتصرًا فقط على الأشخاص المدرجين في القائمة.

وقالت إنستاجرام في بيان رسمي إنها على علم بأن مجتمع المستخدمين يعتمد على خاصية الأصدقاء المقربين كمساحة خالية من الضغط للتواصل مع الأشخاص الأكثر أهمية.

وأضافت أنها تأمل أن تشجع تلك الخاصية المستخدمين أن يصبحوا “أكثر أصالة” مع توفير المزيد من خيارات التحكم في نشر المحتوى.

ويمكن لمنشئي المحتوى استثمار تلك الخاصية وبيع الاشتراكات فيها مقابل نشر محتوى حصري للأشخاص الذين ينضمون لقائمة “الأصدقاء المقربين”.

ومن الجدير بالذكر أن منصة إكس، تويتر سابقًا، كانت قد ألغت حديثًا ميزة الدوائر Circles، التي كانت تتيح للمستخدمين النشر لعدد محدود مُختار من الجمهور أيضًا.

وفي سياقٍ متصل، كشفت إنستاجرام عن مجموعة من الخيارات الإضافية التي تسهل عملية إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة ريلز Reels وتحريرها من أجل تقليل اعتماد المستخدمين على برامج تحرير الفيديو الخارجية.