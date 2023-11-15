أوبر تستعين بالسائقين لتنفيذ الأعمال المنزلية

تطلق شركة أوبر برنامجًا تجريبيًا صغيرًا لخدمة شبيهة بخدمة TaskRabbit تسمح لمستخدمي التطبيق بتوظيف أشخاص لإكمال المهام المنزلية المختلفة، بصفتها جزءًا من جهد شركة النقل التشاركي للركاب للتوسع إلى ما هو أبعد من أعمالها الحالية في مجال القيادة والتوصيل.

وتعد Uber Tasks في الأساس سوقًا عبر الإنترنت للعمال المستقلين، يشبه إلى حد كبير TaskRabbit أو Thumbtack، إذ يمكنك إعلان المهام خصيصًا لسائقي الشركة والسعاة الذين يمكنهم الاشتراك في البرنامج.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان السائقين والسعاة خلال الاختبار الأولي للبرنامج الاشتراك عبر التطبيق لمساعدة العملاء في المشاريع المنزلية الصغيرة، ومنها تجميع الأثاث والغسيل في المنزل وقص العشب.

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق الميزة المسماة Uber Tasks في فورت مايرز بولاية فلوريدا، وفي إدمونتون بولاية ألبرتا.

وتشمل الأعمال الأخرى المحتملة إزالة الثلج، والتعبئة أو التفريغ، وتزيين المنزل، وتنظيف الفناء، وصيانة الحديقة.

ويرى السائقون والسعاة الأرباح المقدرة قبل حجز المهمة، وفقًا للشركة.

وقال متحدث باسم أوبر: “يعد هذا البرنامج التجريبي الصغير الطريقة الحديثة للسائقين والسعاة لوضع مهاراتهم في العمل وكسب المال وفقًا لجدولهم الزمني. نحن نفكر دائمًا في كيفية منح الأشخاص المزيد من الطرق لتحقيق الربح مع أوبر”.

وتؤكد هذه الخطوة تقرير شهر سبتمبر الصادر عن وكالة بلومبرج الذي أشار إلى وجود دليل في التعليمات البرمجية لتطبيق الشركة على قرب إطلاق مثل هذه الميزة.

وتتنافس أوبر في حال توسيع البرنامج مع شركتي TaskRabbit و Angi اللتين تدعمان أيضًا المهام المنزلية.

وسجلت أوبر في تقرير الربع الثالث الصادر في الأسبوع الماضي ربعها الربحي الثاني على التوالي، مع أن المبيعات زادت عن العام الماضي بنسبة قدرها 11 في المئة فقط.

ويمثل ذلك أبطأ نمو للإيرادات في 10 أرباع ويخالف تقديرات المحللين. وتبحث الشركة عن طرق إضافية لتحقيق الإيرادات من خلال توسيع عروض الخدمات والسياحة في الأسواق المحلية والدولية.

ونفذت الشركة في الأشهر الأخيرة محاولات أخرى لتحقيق إيرادات إضافية، ومنها إطلاق خدمة حجز رحلات طيران جديدة في المملكة المتحدة، ومن خلال لصق إعلانات الفيديو في تطبيقاتها.