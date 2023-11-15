أمازون تطلق روبوتها لحماية الشركات Astro

أعلنت شركة أمازون Astro، وهو حل أمني للشركات الصغيرة والمتوسطة يجمع بين الروبوتات والأمن الذكي والذكاء الاصطناعي.

ويستطيع العملاء تخصيص روبوت Astro من خلال الاشتراكات المباعة بشكل منفصل التي توفر كل منها فوائد إضافية عند جمعها معًا.

وتشمل الاشتراكات Ring Protect Pro و Astro Secure، كما يمكن للعملاء أيضًا إضافة Virtual Security Guard للحصول على إمكانات مراقبة إضافية.

ويتيح اشتراك Ring Protect Pro حفظ سجل فيديو Astro لمدة تصل إلى 180 يومًا ومزامنة Astro مع Ring Alarm لربط أجهزة كشف الحركة وأجهزة استشعار النافذة والباب بالتنبيهات.

ويسمح اشتراك Astro Secure للروبوت بأداء دوريات بشكل مستقل ويتيح للعملاء إنشاء مسارات مراقبة أمنية متعددة مصممة بشكل مخصص، مع مجالات رؤية معينة وترددات محددة، كما يرسل Astro أيضًا تنبيهات ذكية للعملاء عندما يسمع أصوات إنذارات الدخان وأول أكسيد الكربون أو انكسار الزجاج.

ويتيح اشتراك Virtual Security Guard للعملاء الاستجابة السريعة عندما يكون Astro في وضع Home أو وضع Away، وينبه الروبوت العملاء عند اكتشافه شخصًا غير معروف.

ويمنح Astro أصحاب الأعمال الأمان عندما يعلمون أنه يمكنهم حماية أعمالهم بشكل أفضل، بدءًا من تسجيل الوصول بعد ساعات العمل وحتى إجراء دوريات وإرسال تنبيهات إذا كان هناك شيء خطأ.

وقال أنتوني روبسون، رئيس قسم المنتجات في Astro: “واجهت الشركات في عام 2022 خسائر تقارب 100 مليار دولار، وذلك وفقًا للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة. وتعد الحلول الأمنية التقليدية غير عملية أو باهظة مقارنةً بما تحتاجه الشركات. نعتقد أن Astro يمكنه المساعدة في ذلك”.

واختبرت أمازون روبوت Astro ضمن مجموعة متنوعة من الشركات، ومنها البيع بالتجزئة والتصنيع والصحة والعافية والأغذية والمشروبات والبناء، إذ اعتمدته تلك الشركات بسرعة بصفته خدمة أمنية موثوقة.

وساعدت قدرة Astro على الحركة في توفير الرؤية في النقاط العمياء والمناطق التي لا تستطيع الكاميرات الثابتة الموجودة رؤيتها، مما يمنح العملاء راحة البال لأن المخازن والمكاتب والمصانع محمية حتى عندما لا يكونون هناك.

وصممت أمازون روبوتها لمنح العملاء فرصة متابعة الأعمال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى بعد عودتهم ليلًا إلى المنزل.

ويستطيع الروبوت رسم خريطة تصل إلى 5000 قدم مربع، وهو مزود بكاميرا للعرض المباشر، وميزة التحدث الثنائي الاتجاه، إلى جانب كاميرا مقربة عالية الدقة مع الرؤية الليلية، والهوية المرئية لإرسال تنبيهات ذكية بخصوص شخص غير معروف.

ويستطيع العملاء التحكم في روبوت أمازون باستخدام تطبيق Amazon Astro؛ مما يجعل من السهل تسجيل الوصول من بعد والتواصل مع الموظفين وتغيير مواعيد الدوريات وتسليح Astro ونزع سلاحه.

ويتاح روبوت Astro للشراء بسعر يبدأ من 2350 دولارًا، ويحصل العملاء عند الشراء على نسخة تجريبية مجانية مدتها أربعة أشهر من اشتراك Ring Protect Pro (بقيمة قدرها 20 دولارًا شهريًا) واشتراك Astro Secure (بقيمة قدرها 60 دولارًا شهريًا)، بقيمة تبلغ 320 دولارًا.

كما يمكن للعملاء إضافة اشتراك Virtual Security Guard مقابل 100 دولار شهريًا في حال الاشتراك في كل من Ring Protect Pro و Astro Secure.