أبرز مزايا ساعة Vivo Watch 3 الذكية الجديدة

كشفت شركة فيفو الصينية قبل يومين عن ساعة Vivo Watch 3 الذكية، بالإضافة إلى هاتفي Vivo X100 و Vivo X100 Pro. وتأتي ساعة فيفو الجديدة مع العديد من التحسينات مقارنةً بالجيل السابق، وتمتاز بهيكل دائري مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر مع سوار مصنوع من السيليكون أو الجلد، وتضم عددًا من المُستشعرات المتطورة التي تساعدك في تتبع المؤشرات الصحية المُختلفة، بالإضافة إلى أنها تدعم أكثر من 100 وضع رياضي لتتمكن من تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة.

وفيما يلي سنوضح أبرز المزايا التي تتمتع بها ساعة Vivo Watch 3 الذكية الجديدة:

التصميم:

تأتي ساعة Vivo Watch 3 الذكية الجديدة بتصميم دائري أنيق، والهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتزن نحو 36 جرامًا، ويبلغ سُمكها 13.7 مم، وتحتوي على تاج رقمي يُسهّل التنقل عبر واجهة المستخدم.

تتوفر هذه الساعة الذكية بإصدارين، أحدهما يدعم تقنية البلوتوث فقط (Bluethooth only)، والآخر يضم شريحة اتصالات مدمجة (eSIM). وتتوفر ساعة فيفو الجديدة باللونين الأبيض والأسود، مع سوار مصنوع من السيليكون أو الجلد، وتدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار 5ATM.

الشاشة:

تضم ساعة Vivo Watch 3 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 1.43 بوصة، وبدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا، وبكثافة قدرها 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (Always On Display). وتأتي Vivo Watch 3 مع 100 شكل مختلف من وجوه الساعة التي يمكنك التبديل بينها بسهولة.

الأداء:

تعمل ساعة فيفو WATCH 3 بنظام التشغيل BlueOS الجديد كُليًا، وتدعم أكثر من 100 وضع رياضي، وتحتوي على مزية (التدريب الاحترافي) Professional Coaching.

وتتضمن مستشعرات متقدمة لتتبع معدل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى وجود نظام لتحليل نبضات القلب طوّرته شركة فيفو عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. كما تضم هذا الساعة عددًا من المستشعرات الأخرى، مثل: مستشعر الضغط الجوي، ومستشعر التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة، وغيرها.

تتوفر هذه الساعة الذكية مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 64 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 4 جيجابايت، وتدعم تقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية:

تحتوي ساعة فيفو الجديدة WATCH 3 على بطارية تبلغ سعتها 505 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدوم لمدة تصل إلى 16 يومًا في إصدار البلوتوث (Bluethooth only)، ولمدة تصل إلى 7 أيام في الإصدار الذي يضم شريحة الاتصالات المدمجة (eSIM).

السعر:

ساعة Vivo WATCH 3 الجديدة مُتاحة للحجز الأولي بسعر يبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا لإصدار البلوتوث، وبسعر يبدأ من 180 دولارًا أمريكيًا للإصدار الذي يحتوي على شريحة اتصالات مدمجة (eSIM).

وستُطرح في الأسواق الصينية اعتبارًا من تاريخ 21 نوفمبر الجاري، ولم تحدد الشركة موعد إطلاقها في الأسواق العالمية.