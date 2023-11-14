SteelSeries تصف لوحة المفاتيح Apex Pro Mini بالأسرع والأصغر

كشفت شركة SteelSeries (المتخصصة في صناعة الأجهزة الطرفية للاعبي الحواسيب وأجهزة الترفيه المنزلي) عن لوحة المفاتيح Ghost Edition Apex Pro Mini.

صُممت لوحة المفاتيح Ghost Edition Apex Pro Mini مع الأخذ بعين الاعتبار الشكل المنحوت الأنيق والحجم بنسبة تبلغ 60% من الحجم القياسي، و السرعات الفائقة لنقرات المفاتيح، و الإصدار المحدود من اللون الأبيض، وإضاءة RGB التي لا مثيل لها. وتواصل SteelSeries دفع الحدود لمنح اللاعبين خاصية تنافسية مختلفة مع مفاتيح Hall Effect Switch (OmniPoint) القياسية و الحاصلة على براءة اختراع.

أطلقت SteelSeries في عام 2019 مفاتيح OmniPoint لتزويد اللاعبين بمزيد من التحكم في لوحات المفاتيح مثل Apex Pro، وهي لوحة المفاتيح الأكثر تخصيصًا مع أسرع مفاتيح في العالم. قدم مفتاح OmniPoint الأصلي إمكانية التشغيل القابلة للتعديل كلياً، وهي أكبر قفزة في ابتكار لوحة المفاتيح منذ إنشاء المفاتيح الميكانيكية الأولى، والتي سمحت للمستخدمين بالتكيف بين اللمسة العميقة واللمسة الخفيفة.

في شهر أغسطس من عام 2023، أطلقت شركة SteelSeries تحديثًا للسوفت وير (البرنامج الثابت) الذي جعل أسرع لوحة مفاتيح في العالم أسرع مما كانت عليه. أدى التحديث إلى زيادة وظائف مفاتيح OmniPoint 2.0 القابلة للتعديل للوحات المفاتيح من سلسلة Apex Pro من خلال تقديم خاصية Rapid Trigger، والنتيجة هي حركة مفاتيح فائقة السرعة ولهذا يمكن للاعبين الضغط بطريقة متكررة على نفس المفتاح دون انتظار عودته.

مع زيادة مستوى قابلية الضبط من خلال تحديث مسافة التشغيل التي أصبحت الآن من 0.1 ملم إلى 4.0 ملم، فإن هذا يمنح كل مفتاح مستقل 40 مستوى من قابلية التعديل.

صُممت أغطية المفاتيح PBT المزدوجة بلمسة نهائية فريدة من نوعها، لتشعر بكل ضغطة مفتاح وللحصول على دقة فضلى، في حين أن الكابل المجدول ذو الأكمام المزدوجة مصنوع لتحقيق عمر استخدام طويل.

عندما يكون لديك مفتاح مضمون يعمل بعمر افتراضي يصل إلى 100 مليون ضغطة على المفاتيح، سيحتاج اللاعبون إلى أغطية مفاتيح متطابقة وتوفر أغطية المفاتيح PBT من SteelSeries متانة لا مثيل لها لضمان استمرارها.

تتوفر 250 قطعة فقط حصريًا من لوحة المفاتيح Apex Pro Mini لدى موقع SteelSeries بسعر يبلغ 229.99 دولارًا.