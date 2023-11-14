Razer توسع دعمها تقنية HyperPolling Wireless

شركة Razer تؤكد أنها واحدة من أبرز الشركات في مجال الأجهزة الطرفية المخصصة للاعبين، فقد قدمت في السنوات الأخيرة مزايا رائدة مثل المستشعر البصري Focus Pro 30K، ومفاتيح الفأرة الضوئية من الجيل الثالث، وتقنية Razer HyperPolling Wireless.

في عام 2021، قدمت Razer أسرع تقنية سلكية مع Viper 8 KHz، والتي تتميز بسرعة استجابة (Polling Rate) حقيقية قدرها 8000 هرتزا. وفي عام 2022، قدمت HyperPolling Wireless حيث حققت هذه التقنية معدلًا لاسلكيًا حقيقيًا قدرها 4000 هرتزا، إلى جانب HyperPolling Wireless Dongle و Razer Mouse Dock Pro.

في شهر أبريل 2023 قدمت Razer معيارا جديدا مع تحديث HyperPolling Wireless بسرعة استجابة قدرها 8000 هرتز لإصدار Viper Mini Signature Edition. واليوم تؤكد Razer على توسيع دعم تقنية HyperPolling Wireless بسرعة استجابة قدرها 8000 هرتزا لتشمل مجموعة أوسع من أجهزة فأرة الألعاب.

يمكن لمعدات HyperPolling من Razer ذات سرعة استجابة قدرها 8000 هرتزا أن تنقل ما يصل إلى 8 أضعاف البيانات كل ثانية من الفأرة إلى جهاز الحاسوب لديك. ويترجم هذا إلى انخفاض كبير في تأخير الإدخال، من 1 ميلي/ الثانية إلى 0.125 ميلي/ الثانية فقط.

إلى جانب زمن الوصول المنخفض للغاية لتقنية HyperSpeed Wireless، يضمن ذلك حصولك على الاتصال الأكثر استجابة وموثوقية على الإطلاق في عالم الألعاب. ومن الناحية العملية، يؤدي هذا إلى حركات أكثر سلاسة للمؤشر، ودقة لا تشوبها شائبة.

وبالنسبة لأولئك الذين يحبون تعديل الإعدادات، يتيح لك برنامج Razer Synapse ضبط سرعة الاستجابة حسب رغبتك من 125 هرتزا إلى 8000 هرتزا، مما يسمح لك بتخصيص أداء الفأرة الخاصة بك ليناسب الألعاب الفردية.

لترقية فأرة الألعاب المتوافقة مع تقنية Razer HyperPolling، يجب على المستخدمين التأكد من تثبيت أحدث إصدار من برنامج Synapse.

بمجرد التحديث، داخل لوحة معلومات Synapse الرئيسية، سيلاحظ المستخدمون وجود رابط أسفل أجهزتهم المتوافقة مع HyperPolling بحيث يشير إلى (توفر تحديث البرنامج الثابت). ومن خلال النقر على هذا الرابط، سيُعاد توجيههم إلى موقع Razer.com حيث يمكن تنزيل تحديث البرنامج الثابت.

ينطبق هذا التحديث على مالكي فأرة الألعاب Viper V2 Pro، وDeathAdder V3 Pro، وCobra Pro، وBasilisk V3 Pro، وViper V3 HyperSpeed.