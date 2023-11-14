+OSN تتعاون مع جوجل كلاود لإدماج الذكاء الاصطناعي في منصتها 

أعلنت (+OSN)، خدمة البث الترفيهي الرائدة، تعاونها مع جوجل لإدماج نموذج (Vertex AI) المستند إلى (جوجل كلاود) Google Cloud في منصتها للبث الترفيهي لتحسين عمليات البحث والتوصيات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدماج نموذج Vertex AI من جوجل لتحسين البحث والتوصيات في منصة بث ترفيهية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعد نموذج (Vertex AI) وهو نموذج لغوي كبير من الجيل الجديد طورته جوجل لمساعدة المطورين والشركات في بناء نماذج التعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها على نطاق واسع، وقد حدثته جوجل خلال الفترة الأخيرة ودعمته بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال جو كوكباني؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN: “تؤكد +OSN التزامها بتقديم أحدث تجارب المشاهدة في قطاع الترفيه المتطور باستمرار. وتشكّل شراكتنا مع جوجل لتوفير نموذج Vertex AI المستند إلى جوجل كلاود خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف. ونسعى من خلال هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى إعادة ابتكار أسلوب تفاعل المستخدم مع منصتنا، مما يجعلها أكثر جاذبية وديناميكية”.

وبدوره، قال طارق خليل؛ مدير جوجل كلاود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسرنا مواصلة شراكتنا مع +OSN لتقديم أحدث الحلول التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لهذه المنصة الرائدة. ويسهم نموذج Vertex AI المستند إلى جوجل كلاود بشكلٍ كبير في الارتقاء بتجربة المشاهدين من خلال تحسين عمليات البحث والتوصيات، مما يتيح لهم استكشاف المحتوى بطريقة مخصصة وتفاعلية. وتمثل تقنية الذكاء الاصطناعي عاملاً قوياً يسهم في تعزيز تجربة المشاهدة عبر منصة +OSN. ونركز في جوجل كلاود في توفير طرق سهلة وقابلة للتطوير تتيح للشركات الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعني زيادة الوصول إلى أحدث النماذج من جوجل التي اُختبرت بشكل دقيق ضمن أنظمتنا الخاصة”.

وتسعى +OSN، من خلال الشراكة المميزة مع جوجل كلاود وإدماج النموذج الجديد والمبتكر، إلى تمكين مشتركي المنصة من التفاعل مع برنامج المساعد الافتراضي الذي يقدم لهم توصيات مخصصة وأكثر دقة من السابق.