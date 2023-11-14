HyperX تطلق وحدة التحكم للألعاب Clutch Gladiate RGB

كشفت شركة HyperX عن وحدة التحكم للألعاب Clutch Gladiate RGB الجديدة والتي صُممت خاصة من أجل مالكي أجهزة الترفيه المنزلي Xbox والحواسيب الشخصية، وهي توفر الدقة والراحة في تصميم شفاف، مع خيارات إضاءة RGB كاملة.

توفر وحدة التحكم Clutch Gladiate RGB تجربة ألعاب غامرة مع محركات مزدوجة قوية ومقابض تعمل باللمس. وتتميز وحدة التحكم أيضًا بمشغلات نبضية توفر ردود فعل لمسية متغيرة، مما يسمح للاعبين بالاتصال باللعبة بطرق لا مثيل لها.

قال شون بيرالتا، مدير إدارة المنتجات: “صُممت وحدة التحكم Clutch Gladiate RGB من أجل تزويد اللاعبين بتجربة ألعاب غامرة وخيارات تخصيص واسعة النطاق. وقد صُممت لتلبية الأسلوب الفريد لكل لاعب، فهي تمنح اللاعبين التحكم الكامل وترفع مستوى اللعب إلى آفاق جديدة”.

تعمل وحدة تحكم الألعاب Clutch Gladiate RGB لأجهزة Xbox على تمكين اللاعبين من التخصيص السلس لإعداداتهم. تتميز بست لوحات RGB أسفل هيكل شفاف، وتوفر ثلاثة تأثيرات ضوئية، وخمسة مستويات سطوع، وسبعة خيارات لونية جميعها قابلة للتعديل بسهولة.

توفر هذه الوحدة أيضا راحة وأداء وتحكمًا لا مثيل له، وتتميز بأقفال مستوى حساسية الزناد وأزرار خلفية قابلة لإعادة التعيين من أجل تجربة ألعاب قابلة كلياً للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، قفل مستوى حساسية الزناد ذو الخيارين يتيح للمستخدمين التبديل بسلاسة بين وضعية الضغط الخفيف على الزناد و الضغط المطول على الزناد.

رُخصت وحدة التحكم Clutch Gladiate RGB بموجب برنامج (Design for Xbox) وهي متوافقة تمامًا مع أجهزة الترفيه المنزلي Xbox One و Xbox Series X|S والحواسيب الشخصية، مما يضمن الاستخدام السلس عبر جميع المنصات.

لتوفير مزيد من الراحة، جُهزت وحدة التحكم بمقبس سماعة رأس 3.5 ملم لضمان اتصال خالي من المتاعب مع سماعات الرأس السلكية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر كابل USB-C إلى USB-A المتضمن مع وحدة التحكم اتصالاً مباشرًا بوحدات تحكم Xbox Series. تتميز وحدة التحكم أيضًا بزر مشاركة مخصص لالتقاط ومشاركة لحظاتك المفضلة داخل اللعبة بكل سهولة.

وحدة التحكم الجديدة للألعاب HyperX Clutch Gladiate RGB متاحة الآن للبيع من خلال متجر HyperX US Shop بسعر يبلغ 44.99 دولارًا.