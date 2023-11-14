AOC تكشف عن شاشتين مبتكرتين للاعبين بدقة 4K

كشفت شركة AOC (إحدى العلامات التجارية المتخصصة عالميًا في مجال شاشات اللاعبين) عن شاشتين مبتكرتين مصممتين لتحسين تجربة اللاعبين.

وكلتا الشاشتين GAMING U27G3X/BK و GAMING U32G3X/BK تمتازان بوسائل الراحة والتكنولوجيا المطلوبة للاستمتاع بمرئيات عالية الجودة وأداء متعدد الاستخدامات.

يتميز كلا الطرازين بلوحة IPS بدقة عرض UHD (2160×3840) لتحقيق صفاء ووضوح مذهلين. مع تقنيات وحدة المعالجة الرسومية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح تحقيق معدلات إطارات عالية بدقة 4K أسهل بكثير من أي وقت مضى.

تتميز شاشة U27G3X/BK بحجم 27 بوصة بمعدل تحديث متحرك قدره 160 هرتزا، بينما تعمل شاشة U32G3X/BK بحجم 31.5 بوصة على تحسين تجربة الألعاب من خلال شاشة كبرى مع الحفاظ على معدل تحديث متحرك قدره 144 هرتزا.

بفضل زمن الاستجابة السريع الذي يصل إلى 1 ميلي/ الثانية (GtG)، تعد كلتا الشاشتين خيارًا ممتازًا للألعاب التنافسية، وهما مزودين بمنفذي HDMI 2.1 ومنفذي DisplayPort، ويتميز كلا الطرازين بتعدد الاستخدامات مع موصلات لأحدث جيل من البطاقات الرسومية وأجهزة الترفيه المنزلي، ويتميز كلا الطرازين بمساند مريحة تسمح بتعديل الارتفاع والإمالة والدوران وتحريك المحور.

بفضل دقة عرض UHD (2160×3840) تمنح شاشة U27G3X/BK تجربة مشاهدة استثنائية مع دعم تقنية HDR10 وشهادة VESA DisplayHDR 400. وتضمن لوحة IPS ألوانًا دقيقة ونابضة بالحياة من أجل العمل واللعب، بينما كثافة البكسل العالية جدًا البالغة 163 بكسلًا لكل بوصة تقدم الوضوح والحدة المطلوبة. ومع معدل تحديث متحرك قدره 160 هرتزا، تقدم الشاشة سلاسة وسرعة في الاستجابة، مما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من الألعاب.

يمنح زمن الاستجابة السريع الذي يصل إلى 1 ميلي/ الثانية (GtG) باستخدام مزايا زيادة سرعة البكسل أو تقليل ضبابية الحركة (MBR) مشاهد خالية من الضبابية.

كما أنها متوافقة مع تقنية Nvidia G-SYNC وتدعم Adaptive-Sync التي تجعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة على نحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

وتأتي مع مساحة الألوان DCI-P3 بنسبة 96% لتوفر مشاهد رسومية نابضة بالحياة ، ومناسبة تمامًا لعالم الألعاب بالإضافة إلى إنشاء المحتوى. هذه الشاشة متوافقة تمامًا مع أجهزة الترفيه المنزلي من الجيل الجديد، مع دعم تأخر الإدخال المنخفض، وخصائص AOC G-Menu، و تقنية Flicker-Free، ووضعية Low Blue.

ترتقي شاشة U32G3X/BK بالأداء البصري إلى مستوى أعلى بفضل شاشتها الواسعة بحجم 31.5 بوصة ودقة عرض UHD. مع معدل تحديث متحرك قدره 144 هرتزا وكثافة بكسل عالية تبلغ 140 بكسلًا لكل بوصة، توفر لوحة IPS مرئيات شديدة الوضوح وسريعة الاستجابة.

تأتي الشاشة أيضًا مع مساحة الألوان DCI-P3 بنسبة 95% وفقًا لمعايير CIE1976 وتضمن ألوانًا غنية ودقيقة مع دعم مكون من 1.07 مليار لون، مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت.

شاشة AOC U27G3X/BK متاحة اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر بسعر يبلغ 499.99 جنيهًا إسترلينيًا، و شاشة AOC U32G3X/BK متاحة اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر بسعر يبلغ 649.99 جنيهًا إسترلينيًا.