يوتيوب تساعد منشئي المحتوى في تجنب الانتهاكات

تتطلع يوتيوب إلى تحسين عملية المطالبة بحقوق التأليف، بحيث لا يتعرض منشئو المحتوى لمطالبات متعددة، مع توفير المزيد من الخيارات التي تأمل أن تساعد منشئي المحتوى في تعديل مقاطع الفيديو عند تقديم مطالبات جديدة لحقوق التأليف.

وتنفذ المنصة كلا التغييرين ضمن رسائل البريد الإلكتروني لإشعارات مطالبات حقوق التأليف عبر يوتيوب، التي تتضمن الآن مطالبات متعددة في رسالة واحدة، بدلًا من إرسال إشعار جديد لصانع المحتوى لكل مطالبة فردية.

ويتلقى صانع المحتوى الآن رسالة واحدة تنبهه إلى أي مطالبات بحقوق التأليف لمقاطع الفيديو، التي تتضمن أيضًا مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتصحيح المشكلة.

ويتضمن ذلك رابطًا جديدًا إلى مكتبة الأصوات الخالية من حقوق التأليف المسماة Creator Music، وذلك لاستبدال الأصوات المخالفة، حيثما ينطبق ذلك.

وتعد مطالبات حقوق التأليف عبر يوتيوب بمنزلة مشكلة مستعصية لمنشئي المحتوى، مع أن المنصة حسنت النظام، إذ أدى الاكتشاف الآلي الآن إلى إنهاء العديد من مشكلات المطالبات الكاذبة التي واجهتها في الماضي المنصة.

ونفذت يوتيوب أيضًا عملية قائمة على التعليم لمنتهكي قواعدها بشكل متكرر، وذلك لمساعدتهم في تجنب عمليات الإزالة والمنع، في حين يمكن الآن لصناع المحتوى التحقق من المحتوى من خلال عملية فحص ما قبل النشر، من أجل اكتشاف الانتهاكات المحتملة قبل تحميل مقاطع الفيديو.

وتتيح هذه الخطوات مجتمعة لصناع المحتوى تجنب مخالفات حقوق التأليف، مع أن الأخطاء مستمرة في الحدوث، ولا تزال المنصة تحاول تطوير النظام بالكامل.

وأصبح النظام أفضل مما كان عليه في السابق، ويمكن للخيارات المتنوعة المتاحة الآن أن تساعد منشئي المحتوى والعلامات التجارية في تجنب الانتهاكات المحتملة ضمن المحتوى.

وعلى صعيد منفصل، وسعت المنصة نطاق الوصول إلى برنامج الشركاء، إذ أصبح بمقدور منشئي المحتوى في المزيد من المناطق الآن الوصول إلى عرض حوافز منشئي المحتوى عبر يوتيوب.

وأعلنت المنصة في شهر يونيو الماضي متطلبات تأهيل جديدة مخفضة للبرنامج، بصفتها جزءًا من حملة واسعة لجذب المواهب، واستقطاب المزيد من منشئي المحتوى.

وتخفض الحدود الجديدة متطلبات الدخول إلى برنامج الشركاء إلى النصف، مما يؤدي إلى انخفاض المتطلبات من 1000 مشترك إلى 500 مشترك، الأمر الذي يوفر وصولاً واسعًا إلى بعض مزايا تحقيق الدخل عبر يوتيوب.