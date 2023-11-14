هواوي تكشف عن إصدار جديد من هاتف ميت 60 برو بتقنية تشفير المكالمات

كشفت شركة هواوي بالتعاون مع شركة الصين للاتصالات عن إصدار جديد من هاتفها الرائد “ميت 60 برو” بتقنية الأمان الكمومي لتأمين الاتصالات عبر الهاتف.

ويعتمد الهاتف على 3 جوانب مختلفة للتأمين تضم شرائح مخصصة مدمجة، وخوارزمية “سرية” جديدة، وبطاقة SIM من نوع خاص داعمة لتقنية الأمان الكمومي.

ويشير مصطلح الأمان الكمومي إلى استخدام تقنيات ميكانيكا الكم في تأمين الاتصالات وتشفير البيانات، حيث تعتمد على آلية تُعرف باسم “توزيع المفتاح الكمي” التي تمكن طرفين من مشاركة مفتاح سري يمكن استخدامه لتشفير الرسائل وفك تشفيرها، وعند محاولة التجسس على المفتاح الكمي، سيؤدي ذلك إلى تغيير حالته لمنع أي محاولة للاختراق، ويُعد ذلك تحسينًا في أمان الاتصالات مقارنة بطرق التشفير التقليدية، حيث يصعب اختراق أنظمة التشفير الكمومية.

وبحسب الشركة، فإنه يجري إنشاء مفتاح جديد في كل مرة يطلب فيها المستخدم إجراء مكالمة لتحقيق أقصى قدر من الأمان للمستخدم.

وقُدّم الهاتف الجديد في مؤتمر النظام البيئي للتكنولوجيا الرقمية لعام 2023 المُقام في مدينة جوانجتشو بالصين.

وقالت شركة الصين للاتصالات إن ذلك الإصدار الجديد من هاتف هواوي ميت 60 برو يتمتع بتقنيات متقدمة من تطويرها توفر تشفيرًا كاملًا للرسائل والمكالمات.

ويوفر الهاتف أيضًا وظائف أخرى مثل نقل الملفات المشفرة والمراسلة الفورية الآمنة وتنظيم الأعمال المكتبية بالإضافة إلى تأمين نشاط المستخدم عند الاتصال بالإنترنت.

ومن المتوقع إطلاق الإصدار الجديد من هاتف هواوي ميت 60 برو بتقنية الأمان الكمومي في الأسواق الصينية، إلا أن شركة الصين للاتصالات لم تحدد موعدًا محددًا حتى الآن.