هانيويل تختار السعودية لهندسة الطيران لتكون مركزاً معتمداً لصيانة طائرات بوينج 777 في الشرق الأوسط

أعلنت شركة (هانيويل) Honeywell الأمريكية، اختيارها شركة السعودية لهندسة الطيران لتكون مركزها الأول والوحيد المعتمد لخدمات الصيانة في منطقة الشرق الأوسط، ومنحها ترخيصاً عالمياً لصيانة وحدات الطاقة المساعدة من طراز (331-500) المعتمدة في طائرات بوينج 777.

وتُعد شركة السعودية لهندسة الطيران، المملوكة بالكامل لمجموعة السعودية – والمعروفة سابقاً بالشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران – واحدة من أكبر جهات عمرة الطائرات وصيانتها وإصلاحها وأكثرها خبرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تلعب الشركة دوراً رائداً في تطوير أكبر بنية تحتية في هذا المجال في المنطقة من خلال تأسيس قرية الصيانة المبتكرة في جدة في المملكة العربية السعودية، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً بارزاً في قطاع الطيران.

وبموجب الاتفاقية الممتدة لعشرة أعوام، تقدم شركة السعودية لهندسة الطيران خدمات الفحص والإصلاح والعمرة والتحديث لوحدات الطاقة المساعدة من طراز (500-331) في قرية الصيانة. وبات بإمكان الشركات المالكة والمشغلة للطائرات المزودة بهذه الوحدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصلاحها بالكامل في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسر هانيويل توسيع علاقاتها وتعزيز قدراتها حول توفير خدمات الصيانة في المنطقة. وسيوفر هذا التعاون قيمة هائلة لعملائنا، إذ سيجمع بين الخبرات التي تتمتع بها السعودية لهندسة الطيران وحلول هانيويل المبتكرة، كما يسلط الضوء على التزام هانيويل المستمر بالتعاون مع أبرز الجهات الفاعلة في المنطقة لتوطين حلولها”.

ومن جانبه، قال الكابتن فهد سندي، الرئيس التنفيذي للسعودية لهندسة الطيران: “تفخر السعودية لهندسة الطيران بالثقة التي تتمتع بها من أضخم شركات التصنيع على مستوى العالم مثل هانيويل، مما يسهم في تعزيز مكانتها بوصفها منشأة الصيانة المعتمدة والشريك الموثوق في قطاع الطيران. ويعزز التزامنا الراسخ وشغفنا ودورنا الرائد الذي نقدمه في مجال الابتكار في قطاع الطيران، حيث نبذل جهوداً دؤوبة لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع في المملكة العربية السعودية”.

وبدوره، قال رايان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة هانيويل إيروسبيس: “يسرنا توسيع علاقات التعاون مع السعودية لهندسة الطيران، نظراً للمكانة التي تتميز بها بوصفها واحدة من أكبر جهات عمرة الطائرات وصيانتها وإصلاحها وأكثرها خبرة على المنطقة. ويوفر هذا التعاون لعملائنا الكثير من المزايا، أبرزها: خفض فترة تعطل الطائرات بشكل كبير وتوفير الوقت والمال من خلال عمليات الصيانة المحلية في منطقة الشرق الأوسط”.

ومن جهته؛ قال عبدالله الجفالي، الرئيس الإقليمي في المملكة العربية السعودية والبحرين في شركة هانيويل: “تتميز هانيويل بعلاقة راسخة طويلة مع المملكة العربية السعودية تعود إلى أكثر من ستة عقود. ويبلغ عدد أعضاء فريقنا في المملكة حوالي 500 موظف يعملون تحت قيادة موظفين سعوديين ليسهموا في تطوير القطاع على المستويين المحلي والإقليمي. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ تجاه المملكة والثقة التي تضعها هانيويل في إمكانات الشركات السعودية، مثل: السعودية لهندسة الطيران، والإستراتيجية الشاملة للمملكة وتوجهها في إطار رؤية السعودية 2030”.

وتستند الشراكة الجديدة إلى الاتفاقية السابقة التي وقعتها السعودية لهندسة الطيران مع هانيويل لتكون مركزها المعتمد للصيانة في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال معرض دبي العالمي للطيران 2021. وتمنح هذه الاتفاقية السعودية لهندسة الطيران ترخيصاً عالمياً لمدة عشرة أعوام لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 9-131 المعتمدة في طائرات بوينج 737 وإيرباص A320.

ونجحت السعودية لهندسة الطيران في تحقيق أهداف الأعمال الخاصة بها بإنجاز أكثر من 100 عملية صيانة لوحدات الطاقة المساعدة، لتحول تركيزها مرة أخرى نحو تحقيق طموحات التوطين بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.