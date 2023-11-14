مقارنة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S8

يُعدّ Galaxy Tab S9 FE أحدث جهاز لوحي في سلسلة Fan Edition من سامسونج، وهو من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية من الفئة المتوسطة. من ناحية أخرى، يُعدّ جهاز Galaxy Tab S8 من الأجهزة اللوحية الرائدة التي تُباع بأسعار مرتفعة، لكنه يُباع الآن بسعر قريب من سعر جهاز Galaxy Tab S9 FE، فقد انخفض سعره بعد إطلاق سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 الجديدة.

فإذا كنت ترغب في شراء جهاز لوحي يمتاز بمواصفات قوية ويُباع بسعر معقول، فكّر في جهازي Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S8، ولمساعدتك في اختيار الأنسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بينهما:

التصميم:

يأتي جهاز Galaxy Tab S9 FE بهيكل مصنوع من الألمنيوم يشبه تصميم أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية الرائدة، ويزن 523 جرامًا، ويبلغ سُمكه 6.5 ملم. ويأتي هذا الجهاز مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (Lavender).

يمتاز هذا الجهاز بأنه مقاوم للغبار والمياه وفقًا لمعيار IP68، وهذا يعني أنه يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

أما جهاز Galaxy Tab S8 فيأتي بهيكل مصنوع من الألمنيوم لكن تصميمه مختلف قليلًا عن تصميم جهاز Galaxy Tab S9 FE، ويبلغ سُمكه 6.3 مم، أما وزنه فيبلغ 503 جرامات وهو أخف وزنًا من Galaxy Tab S9 FE بمقدار يبلغ 20 جرامًا. ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والأسود الجرافيتي والوردي، ولا يدعم مقاومة الماء والغبار.

الشاشة:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 FE شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 10.9 بوصات، وبدقة قدرها 2304 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

أما جهاز Galaxy Tab S8 فيضم شاشة من نوع (TFT LCD) بقياس قدره 11 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 FE بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثُماني النُوى، والمُصنّع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، وسيحصل على أربع تحديثات لنظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

أما جهاز Galaxy Tab S8 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثُماني النوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.0 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 12 ولكن يمكن تحديثه إلى أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم One UI 5.1.1. وسيحصل على أربع تحديثات لنظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين حتى واحد تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يمكنك عكس شاشة هذا الجهاز اللوحي على حاسوب محمول أو مكتبي عبر مزية Samsung DeX، ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على مزية Quick Share التي تُسهّل مشاركة الملفات بين الأجهزة المتوافقة، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تُسهّل عملك، مثل: تحويل خط اليد إلى نص، وحفظ الملاحظات كملفات PDF قابلة للمشاركة، ومزامنة الملاحظات عبر أجهزة Galaxy المتعددة.

ومع أن جهاز Galaxy Tab S9 FE لا يدعم مزية DeX، لكنه يتمتع بمزايا عديدة لتعدد المهام مما يجعله جهازًا مناسبًا للعمل والدراسة. وبفضل الشاشة الكبيرة الحجم، ودعم القلم الذكي S Pen سيكون من السهل على الطلاب والأشخاص الذين يعملون في مجال الرسم والتصميم إنجاز العديد من المهام، وتدوين الملاحظات والأفكار، وتصفح التطبيقات المختلفة ومواقع الويب.

البطارية والشحن:

يحتوي جهاز Galaxy Tab S9 FE على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا.

أما جهاز Galaxy Tab S8 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 80 دقيقة.

الكاميرا:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 FE كاميرا خلفية أحادية العدسة، بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

أما جهاز Galaxy Tab S8 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 6 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 1699 ريالًا سعوديًا، ويُباع جهاز Galaxy Tab S8 بسعر يبدأ من 2235 من ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

اعتمادًا على طبيعة المهام التي ترغب في إنجازها باستخدام الجهاز اللوحي، يمكنك بسهولة الاختيار بين الاثنين. على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في استخدام الجهاز اللوحي لمشاهدة مقاطع الفيديو، وتصفح الويب، وأداء المهام البسيطة والمتوسطة، فاختر جهاز Galaxy Tab S9 FE الجديد، فهو مناسب لأداء هذه المهام، وهو أيضًا أرخص ثمنًا من Tab S8، ويمتاز بمقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP68.

أما إذا كنت بحاجة إلى جهاز لوحي يتمتع بأداء قوي وسريع ومناسب لأداء بعض المهام الثقيلة، فإن Galaxy Tab S8 هو المناسب لك، وذلك بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 1، الذي يضمن الأداء السريع والقوي للجهاز، بالإضافة إلى أن شاشته تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ويحتوي على كاميرات بمواصفات جيدة. لكن ضع في اعتبارك أنه أغلى قليلًا من Tab S9 FE.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S8: