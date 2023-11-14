مايكروسوفت تضيف مزايا التسوق بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح إيدج
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مايكروسوفت تضيف مزايا التسوق بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح إيدج

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أعلنت مايكروسوفت رسميًا إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “كوبيلوت Copilot” في خدمة التسوق داخل متصفح إيدج.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي إنها خصصت مساعد كوبيلوت ليكون المتسوق الشخصي للمستخدمين للمساعدة في العثور على ما يحتاجون في وقت أقل، حيث يمكن تقديم استفسارات بشأن أفكار للتسوق، ليرد مساعد كوبيلوت بمجموعة من الأسئلة للمساعدة في تضييق نطاق الأفكار والاختيارات، واقتراح منتجات لشرائها.

وأضافت مايكروسوفت أنها ستتيح قريبًا ميزة مشاركة صورة المنتج الذي يبحث عنه المستخدم، حتى يرشده مساعد كوبيلوت إلى المنتج المناسب.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن استخدام مساعد مايكروسوفت الذكي في خدمة التسوق من خلال الذهاب إلى الرابط المخصص لها من أي متصفح ويب.

ومع ذلك، فقد قالت الشركة إن متصفح إيدج يوفر أفضل تجربة استخدام، علمًا بأن المزايا الجديدة موجودة في متصفحات الحاسوب، وسيجري إضافتها إلى متصفحات الأجهزة المحمولة في المستقبل القريب.

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وكشفت مايكروسوفت أيضًا عن ميزة أخرى تمكن المستخدمين من الحصول على ملخص للمراجعات التي يكتبها العملاء بشأن منتج محدد باستخدام مساعد كوبيلوت.

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة عن ميزة أمنية لمتصفح إيدج تُسمى الشبكة الآمنة Edge Secure Network، وهي تعتمد على تقنية الشبكة الافتراضية الخاصة VPN لمنع الجهات الخارجية من الوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة، حتى يتمكن المستخدمون من إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت والحفاظ على نشاط التصفح بعيدًا عن أعين المتطفلين.

وأشارت الشركة أيضًا إلى بعض الميزات الأمنية الحديثة في متصفح إيدج، ومنها صحة كلمات المرور، وخاصية الكشف عن الأخطاء الإملائية لمواقع الويب التي تمنع المستخدمين من التوجه إلى مواقع ضارة إذا أخطأوا في كتابة عنوان الموقع.

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