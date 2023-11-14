مانجا أول شركة سعودية تطلق ألعاب فيديو من فئة “AAA”

نظمت مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) حدثاً خاصاً تحت عنوان XP بالرياض بمناسبة إطلاق مجموعة جديدة من ألعاب الفيديو عبر مختلف منصات الألعاب، وذلك بحضور نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى المؤثرين وأصحاب الشأن تحت سقف واحد، في حدث ينمي التفاعل مع مجتمع اللاعبين في المملكة العربية السعودية، ويتضمن تجارب للألعاب ومحتويات حصرية ولقاءات مُثرية.

وعبّر الدكتور عصام بخاري؛ الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، عن اعتزازه بإطلاق الألعاب الجديدة، مبدياً اعتزازه في “مانجا” بالإنجازات التي حققتها الكفاءات السعودية على المستوى العالمي في مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى مثل: فيلم الرحلة ومسلسل أساطير في قادم الزمان، بالإضافة إلى النجاحات في مجالات التوزيع والتراخيص للأنيمي لكل من جراندايزر وكابتن تسوباسا.

وأضاف: “نفتخر اليوم بهذه الخطوة المهمة بنشر ثلاث ألعاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط كأول شركة سعودية تنشر ألعاباً من فئة AAA على يد شباب سعوديين الذي نثق بأن الاستثمار فيهم والإيمان بقدراتهم هو الخيار الإستراتيجي للمنافسة الإقليمية والعالمية”.

ألعاب فيديو جديدة:

شملت الألعاب الجديدة؛ لعبة “مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب”، ولعبة “السنافر 2: سجين الجوهرة الخضراء”، وكذلك لعبة “فلاش باك 2”.

وتتضمن لعبة “جريندايزر” مغامرة ملحمية والانطلاق في رحلة استكشاف أشهر المعالم والشخصيات داخل عالم مذهل صنعه “جو ناجاي” مؤلف السلسلة الأصلية، كما بإمكان اللاعبين اكتشاف عالم خيالي مليء بالمفاجآت في لعبة “السنافر 2” ومساعدة شخصيات السنافر الشهيرة في مهمة تخليص عالمهم من وحوش الجوهرة الخضراء.

وأخيرًا يستعد اللاعبون لخوض مهمة جديدة مع كونراد وأيشا داخل عالم سايبربنك المليء بالمخاطر والغموض والذكريات المفقودة في الجزء الثاني من لعبة “فلاش باك”، حيث باعت اللعبة في جزئها الأول الذي أُطلق عام 1992 أكثر من مليوني نسخة.