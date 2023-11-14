مؤتمر إيمرسون للمستخدمين يسلط الضوء على حلول الأتمتة اللامحدودة وأهميتها في الاستدامة والإنتاجية

أعلنت (إيمرسون) Emerson؛ الشركة الرائدة في مجال البرمجيات والخدمات الإلكترونية والكهربائية، فتح باب التسجيل في مؤتمر إيمرسون للمستخدمين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2024″ Emerson Exchange Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2024، الذي سيعقد في مركز المؤتمرات في دوسلدورف في ألمانيا، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 فبراير القادم.

ويمثل هذا الحدث أول مؤتمر إيمرسون للمستخدمين يعقد حضورياً منذ عام 2018، بعد جائحة (كوفيد-19). ويقام المؤتمر لهذا العام تحت شعار “استكشاف، مشاركة، وتطور”، حيث يسلط الضوء على سبل تمكين المصنّعين الصناعيين من استكشاف آفاق تطوير مشاريع الحقول الخضراء، وتحديث المواقع الحالية باستخدام برامج عالية الكفاءة وحلول أتمتة متقدمة لتحقيق التحسينات والتغيير التدريجي في الاستدامة والأداء التشغيلي.

ويُعدّ مؤتمر إيمرسون للمستخدمين حدثاً تقنياً رائداً، يجمع المتخصصين في العمليات التشغيلية والتصنيع الهجين والمنفصل، ويتيح مساحاتٍ لمشاركة الأفكار والتعاون في ابتكار الحلول، والحصول على مشورات الخبراء حول كيفية الاستفادة القصوى من استثماراتهم في تكنولوجيا الأتمتة.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر آلاف المشاركين والمندوبين من أكثر من 50 دولة للتواصل مع أقرانهم والاستماع إلى أكثر من 150 مستخدماً يشاركون تجاربهم ويقدمون حلولاً لمشاريع الأتمتة التي تمثل تحدياتٍ جدية.

وقال جون نيتا، رئيس “إيمرسون أوروبا”: “يشكل مؤتمر إيمرسون للمستخدمين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2024 منصةً مثالية لعرض أحدث برامجنا وتقنياتنا على صعيد الأتمتة، والمصممة لمساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها التشغيلية وإزالة الكربون وتعزيز الاستدامة. ويتيح المؤتمر للحضور الفرصة لاستكشاف الأفكار والمفاهيم التحولية، وتبادل الرؤى مع الخبراء لتسريع وتيرة برامج تحسين عملياتهم”.

وتتضمن أبرز فعاليات المؤتمر تنظيم قمةٍ تركز على الاستدامة كمحورٍ رئيسي، حيث سيعقد المسؤولون التنفيذيون من كبار المصنّعين العالميين حوارات طاولة مستديرة حول تحقيق أهداف الحد من الكربون.

كما ستستضيف مجموعة (Emerson’s Women’s Impact Network) قمةً تركز في التأثير الكبير للمرأة في الأعمال التجارية، وتقدم رؤى كوادر نسائية ملهمة، تضطلع بأدوار ريادية في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا.

وسيضم المؤتمر أيضًا مجموعةً من المنتديات الصناعية، يلتقي خلالها الخبراء لمناقشة أحدث التجهات والتطورات التكنولوجية في مجالات الكيماويات والطاقة والأغذية والمشروبات والغاز الطبيعي المسال والمعادن وصناعات التعدين.

وبدوره، قال ماتياس شينزل، رئيس “إيمرسون الشرق الأوسط وإفريقيا”: “سيشكل مؤتمر إيمرسون للمستخدمين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2024 أحد أضخم التجمعات للخبراء ورواد قطاع أتمتة العمليات، متيحاً منصةً لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون، واستكشاف الابتكارات الكفيلة بدفع عجلة تطور القطاع. ويعكس تنامي اهتمام الشرق الأوسط وأفريقيا وحرص المنطقة على مواكبة مستقبل التصنيع والطاقة، والتزامها التام بتعزيز الاستدامة وتبني عمليات إزالة الكربون”.

وسيُقام المؤتمر على مساحة 5000 متر مربع، وسيُقسم إلى مناطق رئيسية تركز على الاستدامة وإزالة الكربون والصناعات والتقنيات والخبرة. وسيتيح المؤتمر للمشاركين إجراء حوارات شاملة مع الخبراء، وتعرّف محفظة إيمرسون المتنوعة من حلول البرمجيات، ورؤيتها في “الأتمتة اللامحدودة” Boundless Automation لتنفيذ منظومات الجيل التالي للأتمتة في الشركات، وإحداث نقلة نوعية في المشاريع التجارية.

وسيشهد الحدث أكبر برنامج تدريبي على الإطلاق، حيث يشمل 600 فرصة تسجيل في مجموعة من الدورات المعتمدة، ويمنح المشاركين والمندوبين الفرصة لتطوير مهاراتهم لتعزيز مساراتهم المهنية. وفي إطار جهود الشركة لدعم وتمكين المواهب، سيتخلل الحدث يوم مفتوح للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب الجامعات.