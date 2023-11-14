كاسبرسكي تستعرض أحدث حلولها الأمنية في معرض “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023”

أعلنت كاسبرسكي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني، مشاركتها في معرض “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023“. ويعتبر هذا الحدث منصة مرموقة تستقطب رواد القطاع للمشاركة في مناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني.

وتسلط كاسبرسكي الضوء خلال المعرض على حلها الأمني الذي يُسمى (Kaspersky MDR) للكشف عن التهديدات الأمنية التي تستهدف المؤسسات والاستجابة لها، والذي أطلقته للمؤسسات في المملكة العربية السعودية للاستفادة من خبراء كاسبرسكي، إلى جانب توفير موارد فرق أمن تكنولوجيا المعلومات لتحليل التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها.

وأصبحت هذه الخدمة متاحة من خلال الخدمة السحابية العامة التي تقدّمها الشركة السعودية للحوسبة السحابية، والتي تتيح لعملاء كاسبرسكي الالتزام بسيادة البيانات والإرشادات العامة ذات الصلة.

وستعرض كاسبرسكي في هذا الحدث أيضاً خدمة معلومات التهديدات التي يمكن التعامل معها كأداة أساسية للمؤسسات لحماية أصولها بشكل شامل.

ويشارك باحثو كاسبرسكي بفاعلية في مراقبة وتتبع 16 مجموعة من مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة المنتشرة في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة. وتقوم هذه المجموعات باختيار ضحاياها بشكل إستراتيجي، مع التركيز في قطاعات مختلفة، مثل: الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التصنيع.

وتتيح هذه الخدمة للمؤسسات الوصول إلى المعرفة المستندة إلى الأدلة والسياق والتوصيات القابلة للتنفيذ، والمتعلقة بالتهديدات السيبرانية التي تستهدف مؤسساتهم.

وأعرب محمد هاشم، المدير العام لكاسبرسكي في السعودية والبحرين، عن سعادته بالمشاركة في معرض “بلاك هات 2023″، وقال: “يوفر لنا هذا الحدث منصة مثالية لمناقشة القضايا المهمة للأمن السيبراني، وعرض حلولنا المتقدمة في المجال. وبفضل خبرتنا على مدى 16 عاماً في السعودية، نجحنا في تطوير أعمالنا باستمرار، وحققنا نمواً يزيد على 30% في الفصول الثلاثة الأولى من هذا العام. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات لضمان حمايتها طوال رحلتها للتحول الرقمي”.

وسيكون معرض “بلاك هات 2023” حدثاً استثنائياً، حيث تستحوذ كاسبرسكي على صدارة النقاشات المتعلقة بالأمن السيبراني.

الجدير بالذكر أن (بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023)، وهو مؤتمر ومعرض رائد للأمن السيبراني يُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، يشارك فيه أكثر من 40,000 من المتخصصين والخبراء في أمن المعلومات، وأكثر من 300 شركة تعرض حلولها، إلى جانب أكثر من 300 شخص من المتحدثين المعروفين عالمياً من حوالي 120 دولة حول العالم.