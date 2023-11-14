فيفو تكشف عن سلسلة هواتف X100 بمواصفات راقية .. عاجل

كشفت شركة فيفو رسميًا عن سلسلة هواتف X100 ذات المواصفات الراقية، حيث تأتي بمعالجات سريعة ونظام تصوير متقدم.

وتتيح الشركة الصينية هاتفي X100 و X100 برو من سلسلتها الجديدة، ويأتي كلا الهاتفين بشاشة عالية الجودة منحنية عند الأطراف قياسها 6.7 إنشات من نوع 8T LTPO أمولد، بدقة تبلغ 1260 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يصل معدل السطوع الأقصى فيها إلى 3000 شمعة، مع تقنية PMW Dimming لحماية العين من الإجهاد، كما تحتوي الشاشة على مستشعر بصمات مدمج، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويحمل هاتف X100 برو كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع حساس سوني IMX989 بحجم إنش واحد، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة بعدسات “بيرسكوب” مميزة من Zeiss APO تعمل على تصحيح الألوان والأبعاد في الصورة، وتتيح عمل تقريب بصري حتى 4 مرات، وتقريب رقمي يصل إلى 100 مرة، أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا واسعة المجال، ويضم إصدار برو أيضًا معالج التصوير V3 لمعالجة مقاطع الفيديو العالية الدقة.

وأما هاتف X100 فيأتي بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس سوني IMX920 بالإضافة إلى كاميرا مكبرة حتى 3 أضعاف، وأخرى واسعة المجال.

ويتوفر الهاتفان بذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين مساحتها 256 أو 512 أو تيرابايت، علمًا بأن الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة فيفو OriginOS 4.

ويعمل هاتف فيفو X100 ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 120 واطًا، في حين يأتي إصدار برو ببطارية أكبر سعتها 5400 ميلي أمبير مع شاحن بقوة 100 واطٍ.

ويدعم كلا الهاتفين ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس وواي فاي 7 وبلوتوث 5.4.

ويتوفر الهاتفان بعدة ألوان هي: الأبيض والأسود والأزرق والبرتقالي، وتطرح فيفو هاتف X100 في الأسواق الصينية بسعر يبدأ من 550 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر إصدار برو من 700 دولارٍ أمريكي، ولم تكشف الشركة بعدُ عن موعد إطلاق هواتفها الجديدة أو أسعارها في الأسواق العالمية.