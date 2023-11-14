فيفو تكشف عن الجيل الثالث من ساعتها الذكية

كشفت شركة فيفو الصينية عن الجيل الثالث من ساعتها الذكية Vivo Watch 3 مع العديد من التحسينات مقارنةً بالجيل السابق.

وتأتي الساعة بتصميم دائري مع شاشة منحنية من نوع أمولد قياسها 1.43 إنش، تدعم خاصية الشاشة الدائمة.

وصُنع جسم الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتوفر فيفو الساعة بإصدارين، أحدهما داعم لتقنية بلوتوث فقط، والآخر يضم شريحة اتصالات مدمجة eSIM بشكل إضافي، تتيح الاتصال عبر شبكات الجيل الرابع.

وتحتوي ساعة فيفو الجديدة على بطارية يمكنها أن تدوم حتى 16 يومًا في إصدار بلوتوث، وحتى 7 أيام في الإصدار الذي يضم شريحة الاتصالات المدمجة.

وتعمل ساعة Vivo WATCH 3 بنظام التشغيل BlueOS الجديد كليًا، مع دعم أكثر من 100 وضع رياضي مع حساسات متقدمة لتتبع معدل تبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، وتقول فيفو إنها طوّرت نظامًا لتحليل نبضات القلب عبر الذكاء الاصطناعي.

وتضم الساعة عددًا من الحساسات الأخرى مثل حساس الضغط الجوي، وحساس التسارع، والجيروسكوب، وحساس الإضاءة المحيطة، وغيرهم.

وتتوفر ساعة فيفو الجديدة باللونين الأبيض والأسود، مع سوارات مصنوعة من السيليكون أو الجلد.

ويبدأ سعر الساعة من نحو 150 دولارًا أمريكيًا للنسخة العادية، في حين يبدأ سعر النسخة التي تحتوي على شريحة اتصالات مدمجة eSIM من 180 دولارًا أمريكيًا، مع زيادة طفيفة في السعر عند اختيار السوار المصنوع من الجلد.

وكشفت فيفو عن ساعتها الذكية بالتوازي مع إعلانها سلسلة هواتفها الذكية الرائدة الجديدة X100 و X100 برو.