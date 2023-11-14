فولفو تطلق فان كهربائية صغيرة بمدى يزيد عن 725 كم

كشفت شركة فولفو عن سيارتها الميني فان الكهربائية بالكامل الأولى المصممة لتوفير الراحة لدرجة أن العلامة التجارية تصف EM90 بأنها غرفة معيشة متنقلة.

وتطرح الشركة السيارة الكهربائية EM90 بصفتها خيارًا لأولئك الذين يريدون مساحة يمكنهم ضمنها إنجاز العمل أيضًا.

وصممت فولفو EM90 لتجعلك تشعر وكأنك في بيتك بغض النظر عن المكان الذي يأخذك إليه الطريق.

وروجت شركة صناعة السيارات السويدية للسيارة بصفتها غرفة المعيشة الاسكندنافية، إذ إنها مصممة للاستفادة من الوقت الذي تقضيه في السيارة.

وتتميز سيارة الميني فان الكهربائية بالكامل الأولى من فولفو بمدى يزيد عن 725 كم، وتتنافس EM90 في السوق الصينية المزدحمة بالسيارات الكهربائية.

وتعد EM90 خيارًا متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه بسهولة للرحلات العائلية كما هو الحال في رحلات العمل، إذ صممت المقصورة الداخلية لتوفير الدرجات القصوى من الراحة، سواء كنت في مكالمة عمل أو في إجازة عائلية.

وتعتمد EM90 على سيارة 009 من ZEEKR، وهي علامة تجارية أخرى مملوكة لشركة جيلي. ويبدو النموذجان متطابقان، مع أن فولفو أضافت لمسة تصميمية فريدة من نوعها.

وزودت فولفو سيارة EM90 بالمصابيح الأمامية الجديدة المسماة Thor Hammer، مع وجود شعار مضاء جديد للمرة الأولى، كما تطورت المصابيح الخلفية العمودية أيضًا، وهي مستوحاة من أفق المدينة الحديثة.

وتتضمن السيارة بطارية بقدرة 116 كيلوواط ساعي قابلة للشحن من 10 في المئة إلى 80 في المئة خلال أقل من 30 دقيقة، وهناك محرك كهربائي بقدرة 200 كيلوواط يتيح للمركبة التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 8 ثواني.

وتأتي EM90 مزودة بأجهزة للشحن الثنائي الاتجاه، مما يسمح لك باستخدامها بصفتها بنكًا متنقلًا للطاقة، وأضافت فولفو أيضًا مزاياها للسلامة المميزة مع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وتتميز السيارة بالعزل الصوتي وتقنية إلغاء ضوضاء الطريق، في حين تدعي فولفو أن نظام التعليق الهوائي المزدوج والإطارات الصامتة توفر للسائق والركاب القدر الأقصى من الهدوء عبر الطريق.

وتوفر EM90 مقاعد طويلة وشاشة بقياس 15.6 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، ويستطيع الركاب طي شاشة بقياس 15.6 بوصة إضافية مثبتة في السقف للترفيه واجتماعات العمل وما إلى ذلك.

وتتضمن EM90 تقنيات حاسوبية متقدمة، ومنها منصات Snapdragon Cockpit من كوالكوم، ويمكن التحكم في العديد من وظائف EM90 بصوتك، ومنها الصوت والإضاءة الداخلية.

ويمكن تعديل شاشات السيارة ومقاعدها ونوافذها ومكيف الهواء والإضاءة من خلال أمر صوتي أو عن طريق الضغط على المفتاح.

وفتحت فولفو باب الطلبات الأولية للعملاء في الصين، وتبدأ الأسعار من 114 ألف دولار، دون أن تحدد الشركة الأسواق الأخرى المفترض وصولها إليها.