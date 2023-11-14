حاسوب كاوست العملاق “شاهين 3” يُصنف أقوى حاسوب في الشرق الأوسط

أكد موقع (TOP500) الشهير – الذي يصنف أقوى 500 حاسوب عملاق عالميًا – اليوم، أن الحاسوب (شاهين 3) Shaheen III التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) هو أقوى حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط، وذلك استنادًا لتفاصيل أساسية حول قدراته، كُشِف عنها في نسخة هذا العام من المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة (SC23). كما احتل الحاسوب (شاهين 3) أيضًا المرتبة العشرين في تصنيف أقوى الحواسيب العملاقة على الصعيد العالمي.

وقد طورت شركة (هيوليت باكارد إنتربرايز) HPE نظام الحاسوب العملاق (شاهين 3)، وهو أسرع بحوالي ست مرات من نظام حاسوب (شاهين 2) الحالي في كاوست، حيث تتجاوز قوة معالجته 500 ألف حاسوب (ماك بوك برو) من الجيل الأحدث تعمل في الوقت نفسه. واُعتمد في بنائه على معمارية الحاسوب العملاق (HPE Cray EX)، الموجودة في ثلاثة من أفضل عشرة حواسيب عملاقة في العالم، مما يبشر بأداء وسرعة غير مسبوقين.

ستستخدم كاوست الحاسوب (شاهين 3) لدعم بناء واختبار النماذج الرياضية التنبؤية باستخدام عمليات المحاكاة التقليدية القائمة على المعادلات التفاضلية، والمحاكاة القائمة على الإحصائيات، وتقنية التعلم الآلي التي تستخدم الشبكات العصبية. ويمكن استخدام هذه النماذج الرياضية في مجالات عديدة، بما يشمل: الاكتشافات العلمية والتصميم الهندسي واتخاذ القرارات ودعم السياسات.

#KAUST’s Shaheen III has been confirmed as the Middle East’s most powerful supercomputer and ranked #20 in the world by @top500supercomp. Its power exceeds that of 500,000 latest-generation MacBook Pros working together. Read more: https://t.co/oSW5cwpHPT#KAUSTatSC23 #SC23 pic.twitter.com/3HaS5wQ5V1 — KAUST (@KAUST_News) November 14, 2023

وفي هذا الصدد، وقال البروفيسور توني تشان؛ رئيس جامعة كاوست: “يساهم الحاسوب (شاهين 3) بتعزيز القدرات البحثية العالمية لكاوست والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا من خلال قوة المعالجة، وقدرته على إنشاء نماذج في العديد من المجالات في فترة زمنية قصيرة. ولا شك في أنه سيقوم بدور حاسم في دعم مشاريع الاستدامة الخاصة بمركزنا الوطني للتغير المناخي والمشاريع الوطنية الأخرى التي تتوافق مع رؤية السعودية 2020، مما يساعد على تسريع حركة التنمية في المملكة العربية السعودية في مجالات مثل التنمية المستدامة”.

وأكد البروفيسور ديفيد كيز، أستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية، ومدير مركز أبحاث الحوسبة الفائقة في كاوست أن الحوسبة الفائقة هي جزء متأصل في أبحاث الجامعة ومناهجها الدراسية منذ تأسيسها، وأن الجامعة تضم العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين اُستقطبوا لتخصصاتهم المرتبطة بالحوسبة الفائقة، وقال: “كانت المناهج الحاسوبية متأخرة جدًا في السابق عن المناهج النظرية والرصدية والتجريبية. والآن، وفي أغلب الأحيان، هي من تتصدر المشهد بفضل الحواسيب العملاقة مثل: شاهين 3”.

ويستخدم الحاسوب العملاق (شاهين 3) في مرحلته الأولى لتعزيز الأبحاث في العديد من المجالات التي تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة، مثل: المشاريع البحثية لتطوير المواد، والمحفزات الكيميائية، والوقود البديل، وعزل الكربون، والمعلوماتية الحيوية. وسيكون قادرًا على إنشاء النماذج بدقة عالية في مجالات تشمل: ديناميكيات الغلاف الجوي والمحيطات، وهندسة ديناميكا الهواء التي تستخدمها سيارات (الفورمولا1) على سبيل المثال.

كما سيوفر شاهين 3 قدرات تصوير علمي وتحليلي متقدمة جدًا في مجالات مثل: اكتشاف مكامن النفط والتصوير الطبي والتقييم غير المدمر للهياكل والبنى.

وقالت تريش دامكروجر، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للمنتجات في (HPE): “فخورون جدًا بالشراكة مع كاوست لتسريع أبحاثها العالمية في مجالات مثل: تغير المناخ والطاقة النظيفة وعلوم الحياة. خصوصًا أن الجامعات البحثية الرائدة مثل كاوست تركز على إدراج الحواسيب العملاقة في قلب مناهجها الدراسية التي تغطي مجالات رئيسية مثل: النمذجة والمحاكاة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت اليوم من مقومات الاكتشافات العلمية والابتكار”.

وتواصل كاوست – باعتبارها واحد من مراكز الحوسبة الفائقة الرائدة في العالم – إنجازاتها البحثية المتميزة على خطى نجاحاتها السابقة التي اعتمدت على حاسوبها العملاق السابق (شاهين 1)، الذي أُطلق في عام 2009، وتلاه (شاهين 2)، وهو حاسوب عملاق من (HPE Cray EX) فائق السرعة وأسرع 25 مرة من سابقه بمعدل 5.54 بيتافلوب/ثانية.