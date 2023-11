حاسوب كاوست العملاق “شاهين 3” يُصنف أقوى حاسوب في الشرق الأوسط

أكد موقع (TOP500) الشهير – الذي يصنف أقوى 500 حاسوب عملاق عالميًا – اليوم، أن الحاسوب (شاهين 3) Shaheen III التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) هو أقوى حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط، وذلك استنادًا لتفاصيل أساسية حول قدراته، كُشِف عنها في نسخة هذا العام من المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة (SC23). كما احتل الحاسوب (شاهين 3) أيضًا المرتبة العشرين في تصنيف أقوى الحواسيب العملاقة على الصعيد العالمي.

وقد طورت شركة (هيوليت باكارد إنتربرايز) HPE نظام الحاسوب العملاق (شاهين 3)، وهو أسرع بحوالي ست مرات من نظام حاسوب (شاهين 2) الحالي في كاوست، حيث تتجاوز قوة معالجته 500 ألف حاسوب (ماك بوك برو) من الجيل الأحدث تعمل في الوقت نفسه. واُعتمد في بنائه على معمارية الحاسوب العملاق (HPE Cray EX)، الموجودة في ثلاثة من أفضل عشرة حواسيب عملاقة في العالم، مما يبشر بأداء وسرعة غير مسبوقين.

ستستخدم كاوست الحاسوب (شاهين 3) لدعم بناء واختبار النماذج الرياضية التنبؤية باستخدام عمليات المحاكاة التقليدية القائمة على المعادلات التفاضلية، والمحاكاة القائمة على الإحصائيات، وتقنية التعلم الآلي التي تستخدم الشبكات العصبية. ويمكن استخدام هذه النماذج الرياضية في مجالات عديدة، بما يشمل: الاكتشافات العلمية والتصميم الهندسي واتخاذ القرارات ودعم السياسات.

#KAUST’s Shaheen III has been confirmed as the Middle East’s most powerful supercomputer and ranked #20 in the world by @top500supercomp. Its power exceeds that of 500,000 latest-generation MacBook Pros working together.

Read more: https://t.co/oSW5cwpHPT#KAUSTatSC23 #SC23 pic.twitter.com/3HaS5wQ5V1

— KAUST (@KAUST_News) November 14, 2023