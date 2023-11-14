ثردز تتيح حذف الحسابات بشكل منفصل عن إنستاجرام .. عاجل

أعلنت شركة ميتا عن تغييرات جديدة في منصة التواصل الاجتماعي الجديدة التابعة لها “ثردز” تتيح للمستخدمين حذف حساباتهم فيها دون الاضطرار إلى حذف حساب إنستاجرام في الوقت نفسه.

وكانت ميتا قد أطلقت “ثردز” كمنصة مشتقة من إنستاجرام، لمشاركة المحتوى النصي بشكل أساسي، ومنافسة منصات التدوين المصغر الأخرى وفي مقدمتها، منصة إكس، تويتر سابقًا.

ووفقًا لما نشره آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لإنستاجرام، فإنه يمكن الآن حذف حسابات ثردز بسهولة من خلال الذهاب إلى الإعدادات من داخل التطبيق، ثم الضغط على خيار “الحساب”، ثم اختيار “حذف أو تعطيل الحساب”، ثم اختيار “حذف الحساب”، وبذلك يمكن إلغاء حساب ثردز دون أي تأثير في حساب إنستاجرام المرتبط به.

وأضاف موسيري أنه أصبح بالإمكان تعطيل ظهور منشورات ثردز في حسابات المستخدمين في إنستاجرام وفيسبوك، وذلك عبر خيار جديد في قسم الخصوصية في إعدادات الحساب.

وكانت شركة ميتا قد شرعت في الترويج لمنشورات ثردز افتراضيًا في منصاتها الاجتماعية الأخرى مثل إنستاجرام وفيسبوك، إلا أن تلك الخطوة لاقت اعتراضًا من بعض المستخدمين قبل الإعلان عن توفير خيار لتعطيلها.

وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قد أعلن الشهر الماضي أن منصة ثردز لديها نحو 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، بالرغم من التقارير التي تشير إلى تراجع حاد في نمو المنصة الجديدة ومستوى التفاعل فيها.

ومن المنتظر أن تضيف ميتا بعض المزايا الجوهرية الجديدة إلى المنصة في الآونة القادمة، ومنها ميزتي الوسوم والرسائل المباشرة.