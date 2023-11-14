تيك توك تسلط الضوء على صناع محتوى البث المباشر

تسعى بايت دانس لتثبيت مكانة التجارة الإلكترونية ضمن البث المباشر في تيك توك، كما فعلت في النسخة الصينية من منصة الفيديوهات القصيرة، لذلك تحاول دفع المحتوى المباشر حيثما أمكن ذلك، على أمل زيادة الاهتمام إلى الحد الأقصى ، وتحفيز المشاركة الموسعة في جميع أنحاء العالم.

وتعد مبادرة بايت دانس الجديدة على هذا الصعيد بمنزلة حدث جديد داخل تطبيق تيك توك يسمى LIVE Fest، الذي يعرض بعضًا من منشئي محتوى البث المباشر المهمين.

ويسلط الحدث الضوء على بعض مواهب البث المباشر، مع منح المبدعين أيضًا فرصة للمشاركة في التحديات والنشاطات المباشرة.

وقالت تيك توك: “يعد LIVE Fest حدثًا عالميًا في أكثر من 50 دولة ومنطقة لتكريم صناع المحتوى والاحتفال بهم. يتمتع منشئو المحتوى طوال الحدث بفرصة جمع المكافآت من خلال البث المباشر والتواصل مع منشئي المحتوى الآخرين ومشاركة الإبداعات مع الجمهور العالمي”.

وتنشر تيك توك خلال الأسابيع المقبلة التحديثات بخصوص الحدث وكيفية الانضمام، إذ يبدأ الحدث في وقت لاحق من هذا الشهر، دون وجود تاريخ محدد، مع أن المنصة أشارت إلى أن مدة البطولة تمتد بين 1 ديسمبر و16 ديسمبر بخصوص حدث LIVE Fest.

ويتضمن الحدث مجموعة من الأحداث التي يستطيع صناع محتوى البث المباشر المشاركة فيها للحصول على فرصة للفوز بجوائز حصرية.

وأشارت المنصة إلى أن الحدث مفتوح لجميع المبدعين المؤهلين، وهناك طرق عديدة للمشاركة في LIVE Fest، مثل البث المباشر خلال فترة الحملة، وتشمل الطرق الأخرى لرفع مستوى المشاركة تحديات LIVE Fest وتصنيفات المجتمع.

وتصنف المنصة تلقائيًا صناع المحتوى خلال الحدث، وذلك بناءً على النقاط التي يجمعونها خلال LIVE Fest، ويكون منشئو المحتوى ذوو التصنيف العالي مؤهلين للحصول على مكافآت.

وقد تدعو المنصة الفائزين في أوائل العام المقبل لحضور حفل توزيع جوائز منشئي المحتوى العالمي، والحصول على مكافآت إضافية.

ويركز الحدث بشكل عام على صناع محتوى البث المباشر، ويسلط الضوء على إمكانيات البث المباشر في التطبيق.

وأصبحت التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر مصدرًا رئيسيًا للربح للنسخة الصينية من تيك توك، المسماة Douyin، إذ ينفق المستخدمون مليارات الدولارات عبر البث المباشر.