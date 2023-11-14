إنستاجرام توفر خيارات إضافية لإنشاء Reels

كشفت إنستاجرام عن ثلاثة تحديثات جديدة لإنشاء مقاطع فيديو Reels، التي تسهل إنشاء مقاطع فيديو Reels متميزة، دون الحاجة إلى أدوات تحرير فيديو معقدة تابعة لجهات خارجية.

وتعد مقاطع فيديو Reels بمنزلة محور التركيز الرئيسي لكل من إنستاجرام وفيسبوك، إذ تساعد مقاطع فيديو Reels الموصى بها بالذكاء الاصطناعي ضمن البث المباشر في ميتا في نمو كلا التطبيقين.

وأشار آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، سابقًا إلى أن مقاطع فيديو Reels تمثل الآن 50 في المئة من إجمالي الوقت الذي يقضيه المستخدمون عبر إنستاجرام.

وفي حال كنت تريد زيادة معدلات التفاعل إلى الحد الأقصى عبر فيسبوك أو إنستاجرام، فإنك بحاجة إلى إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وجذابة، إذ يستجيب المستخدمون بشكل أفضل للمقاطع اللحظية، بدلًا من العروض الترويجية.

وأضافت إنستاجرام خيارات التحرير الجديدة مباشرةً ضمن مؤلف مقاطع فيديو Reels، مما يتيح لك المزيد من الطرق لتخصيص إبداعاتك. ويمكنك الآن تقطيع مقاطعك وتغييرها مباشرةً أثناء عملية التحميل، مما قد يسهل عليك التوصل إلى زوايا فريدة لمشاركاتك.

كما أضافت إنستاجرام أيضًا أزرارًا جديدة للعثور على أدوات التحرير ذات الصلة، إلى جانب إضافة زري “تراجع” و “إعادة” أيضًا لتسهيل التعديل.

ولا تغير هذه التحديثات المفيدة الأمور بشكل كبير، مع أنها تغييرات وظيفية وعملية لواجهة المستخدم من شأنها تمكين التحرير أثناء البث بشكل أفضل.

وقد ترغب في إنشاء مقاطع قصيرة لعلامتك التجارية عبر محرر مخصص، مع أنه من المفيد معرفة أن لديك القدرة على إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر مناسب بسرعة وقتما تشاء، مما قد يساعدك في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة الشكل.