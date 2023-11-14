أمازون تعرض إعلانات التسوق عبر سناب شات

دخلت أمازون في شراكة مع سناب شات للسماح للمستخدمين بشراء منتجاتها مباشرة من الإعلانات عبر التطبيق الاجتماعي، حسبما أكدت الشركة.

وتَعرض الإعلانات عبر سناب شات الأسعار في الوقت الفعلي، وتقديرات التسليم، وتفاصيل المنتج، والأهلية لبرنامج Prime، حسبما صرحت عملاقة التجارة الإلكترونية.

ويستطيع العملاء اختيار ربط حساب سناب شات بحساب أمازون، ويمكن للمستخدمين بمجرد ربط الحسابات إكمال عملية الدفع مع أمازون في إعلان المنتج باستخدام عنوان الشحن وطريقة الدفع الافتراضية لدى أمازون، دون مغادرة التطبيق الاجتماعي.

وأوضحت الشركة أن التسوق داخل التطبيق مع أمازون متاح لمنتجات مختارة معلنة عبر سناب شات وتبيعها أمازون أو بائعون مستقلون في متجر أمازون.

وتسمح الشراكة مع سناب شات لشركة التجارة الإلكترونية بالتنافس بشكل أفضل مع تيك توك، التي أطلقت سابقًا TikTok Shop في الولايات المتحدة، مما يسمح للعلامات التجارية والمبدعين ببيع المنتج مباشرةً عبر التطبيق الاجتماعي.

وتمتلك أمازون نفوذًا كبيرًا، مع أن تيك توك لا تزال تشكل تهديدًا لأنها قادرة على الوصول إلى مستخدمي جيل الألفية والجيل الأصغر سنًا.

وتتمتع شركة التجارة الإلكترونية من خلال عرض منتجاتها للمستخدمين الشباب عبر سناب شات بالقدرة على الوصول إلى العملاء الذين قد لا تصل إليهم بطريقة أخرى.

كما يمكن للشركة عرض المنتجات لهؤلاء العملاء الذين قد لا يفكرون في شرائها عندما يكملون مشترياتهم العادية مباشرة عبر سوقها التجاري.

وتشبه الصفقة مع سناب شات شراكة أمازون مع ميتا المعلنة في الأسبوع الماضي التي تسمح للمستخدمين بشراء المنتجات مباشرةً من الإعلانات عبر فيسبوك وإنستاجرام.

ولدى عملاقة التجارة الإلكترونية أيضًا شراكة مع منصة بنترست التي تتيح للمستخدمين اكتشاف المنتجات ذات الصلة وشرائها من خلال المحتوى القابل للتسوق.

وتأتي الشراكات مع سناب شات وميتا في الوقت الذي تحاول فيه أمازون توسيع نطاق إصداراتها الخاصة من التطبيقات الاجتماعية، مثل إنستاجرام وتيك توك.

وتمتلك الشركة خلاصة تسوق تشبه تيك توك تدعم كلًا من الصور ومقاطع الفيديو، مع أنها تبدو تجارية إلى حد كبير عند مقارنتها بالاستخدامات الأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي للتسوق.

وتساعد شراكات عملاقة التجارة الإلكترونية مع الشبكات الاجتماعية في التنافس مع شركة Shein، التي كانت تتطلع إلى توسيع أعمالها في الولايات المتحدة.

ويرجح أن تكون الصفقة مفيدة أيضًا لشركة سناب شات وأعمالها الإعلانية، التي كانت تعاني خلال السنوات القليلة الماضية.