أمازون تستبدل أندرويد بنظامها التشغيلي في بعض المنتجات

بدأت أمازون باستبدال نظام أندرويد بنظامها التشغيلي المحلي الجديد في الإصدار الأحدث من Echo Show 5، الذي يعرض نظامًا باسم OS 1.1 بدلًا من نظام التشغيل Fire OS المتوقع.

وأفاد تقرير صادر في الأسبوع الماضي بأن عملاقة التجارة الإلكترونية تطور سرًا نظامها التشغيلي الذي يركز على الويب والذي يحل محل أندرويد عبر أجهزة Fire TV قبل التوسع إلى منتجات أخرى، ومنها العديد من شاشات العرض الذكية للشركة.

وسرب الصحفي يانكو روتجرز التفاصيل في رسالته الإخبارية Lowpass، وتوقع التقرير أن نظام تشغيل أمازون الذي يحمل الاسم الرمزي Vega قد يظهر في أقرب وقت من العام المقبل عبر أجهزة بث Fire TV.

ويعد الرقم الصغير مؤشرًا واضحًا على التعامل مع منصة جديدة تمامًا، إذ يشغل حاليًا نظام التشغيل Fire OS 7.5.6.1 جهاز Echo Show 8. ويبدو نظام التشغيل Vega مشابهًا جدًا لنظام التشغيل Fire OS الذي يحل محله من حيث المظهر وتجربة المستخدم.

واعتمد روتجرز في كتابة قصة تطوير Vega على مصادره الخاصة والبحث في إعلانات وظائف أمازون، موضحًا أن نظام التشغيل المستند إلى لينكس في مرحلة متقدمة إلى حد ما.

ويقال إن أمازون أخبرت بعض الشركاء عن التحول المرتقب بعيدًا عن أندرويد، الذي كان حتى الآن أساسًا لنظام التشغيل الفرعي Fire OS.

وتبدأ أمازون فعليًا من جديد من خلال طرح نظامها التشغيلي، مما يعني أنه يجب على مطوري تطبيقات البث الشهيرة إنشاء إصدارات جديدة مخصصة لهذه المنصة الجديدة.

وتتمتع منصة Fire TV على وجه الخصوص بشعبية كافية لإجبار المطورين على تطوير تطبيقات مخصصة لها، وأعلنت أمازون في شهر مارس أنها باعت 200 مليون جهاز على مستوى العالم.

ويساعد تحكم الشركة الكامل في نظام التشغيل في الحصول على المزيد من إيرادات الإعلانات من Fire TV، وشاشاتها الذكية، وغيرها من المنتجات.

كما يسمح للشركة بالحفاظ على تحديث نظامها التشغيلي بالسرعة التي تناسبها، إذ غالبًا ما يعتمد نظام Fire OS والعديد من برامج البث المتلفز العاملة بنظام أندرويد على إصدارات قديمة من مشروع أندرويد المفتوح المصدر.