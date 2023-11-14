تحتوي منصة لينكدإن (LinkedIn) على مجموعة من المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمُساعدتك في تحسين ملفك الشخصي وجعله أكثر جاذبية لأصحاب العمل المُحتملين، ولمساعدتك في العثور على وظيفة جديدة.

تستخدم هذه المنصة الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات وظيفية بناءً على مهاراتك واهتماماتك، مما يساعدك في استكشاف فرص عمل جديدة، وتُسهّل الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في لينكدإن على المسؤولين عن التوظيف الوصول إلى الأشخاص المناسبين للوظيفة، وتقديم المساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وكتابة الوصف الوظيفي المُلائم.

ستساعدك معرفة ما تقدمه منصة لينكدإن من مزايا الذكاء الاصطناعي في تحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة، وسنذكر فيما يلي أبرز تلك المزايا:

1- مزية الوظائف المُوصى بها:

تُعدّ مزية الوظائف المُوصى بها (Job recommendations) من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي في منصة لينكدإن، فهي تُساعدك في الوصول إلى فرص العمل الجديدة التي تناسب مهاراتك. إذ تُظهر مزية الوظائف المُوصى بها قائمة تتضمن الوظائف المُتاحة في المنصة التي تناسب مهاراتك وخبراتك المُدرجة في ملفك الشخصي.

وللوصول إلى مزية الوظائف المُوصى بها، ما عليك سوى النقر فوق تبويب Jobs، وفي قسم (الموصى بها لك) Recommended for you، انقر فوق خيار (عرض الجميع) Show all.

2- الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

مع أن لينكدإن منصة للباحثين عن عمل، فهي أيضًا مهمة للمسؤولين عن التوظيف، وتوفر مزايا تساعدهم في أداء عملهم. إذ يمكنهم استخدام الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي للوصول إلى الأشخاص المناسبين للوظيفة.

باستخدام مزية الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمسؤول التوظيف إنشاء رسائل بريد إلكتروني للتواصل مع الموظفين المحتملين، كما ستساعد هذه المزية في تحديد المهارات اللازمة للدور الوظيفي، وتسهيل شرح الوصف الوظيفي بطريقة جذابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مزية الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحدث عن الشركة ولماذا هي مكان مثالي للعمل.

في الوقت الحالي تتوفر مزية الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعدد محدود من مسؤولي التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى ضبط لغة ملفك الشخصي على اللغة الإنجليزية لاستخدام هذه المزية.

3- مزية Likelihood of Interest:

من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتوظيف في منصة لينكدإن هي مزية (Likelihood of Interest) التي تساعد في الوصول إلى الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة.

فعندما يتواصل مسؤولو التوظيف مع العديد من الأشخاص، هناك احتمال كبير أن يكون العديد منهم غير مهتم بالحصول على فرصة عمل جديدة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إضاعة الكثير من الوقت وعدم الوصول إلى الأشخاص الذين يرغبون في العمل في شركتهم.

وللمساعدة في الوصول إلى الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة، تعتمد منصة LinkedIn على بعض المعلومات لتحديد إذا كان الشخص مُهتمًا بالتقديم لوظيفة جديدة أم لا، وتشمل الاهتمام بالشركة المُعلنة عن الوظيفة كأن يكون الشخص متابعًا لحساب الشركة في المنصة، بالإضافة إلى حال الملف الشخصي، إذا كان الشخص قد أضاف في ملفه أنه يبحث عن فرصة عمل جديدة.

4- مزية تحسين ملفك الشخصي:

أطلقت منصة لينكدإن في هذا العام مزية تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسمى (تحسين ملفك الشخصي) Enhance your profile يمكنك استخدامها لتعديل قسم About الخاص بك، وإضافة مهاراتك وخبراتك بطريقة احترافية لزيادة فرصتك في الحصول على وظيفة جديدة. واعتبارًا من شهر أكتوبر 2023، أصبحت هذه المزية متاحة فقط لمشتركي خدمة LinkedIn Premium.

ومع ذلك، لست بحاجة إلى اشتراك Premium لإنشاء ملف شخصي احترافي، إذ يمكنك تحسين ملفك الشخصي في منصة لينكدإن للحصول على المزيد من فرص العمل باتباع النصائح الموضحة في مقال: نصائح لاستخدام لينكدإن للخريجين الجدد.

5- إنشاء الوصف الوظيفي:

بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة الرسائل، يمكن للمسؤولين عن التوظيف في منصة لينكدإن الاستفادة من مزية إنشاء الوصف الوظيفي باستخدام الذكاء الاصطناعي (Creating Job Descriptions).

باستخدام مزية إنشاء الوصف الوظيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء وصف وظيفي شامل ومميز يتضمن نوع الوظيفة، واسم الشركة ومزايا العمل فيها، بالإضافة إلى الخبرات والمهارات المطلوبة.

في الوقت الحالي، تتوفر هذه المزية باللغة الإنجليزية فقط لمجموعة صغيرة من الحسابات، ولكن من المُحتمل أن يتمكن المزيد من المستخدمين من الوصول إلى هذه المزية في المستقبل.