آبل تحصل على نسبة من إيرادات جوجل في صفقة البحث

تدفع جوجل لشركة آبل نسبة 36 في المئة من إجمالي إيرادات الإعلانات القادمة من متصفح سفاري عندما يبحث شخص ما عبر محرك بحثها باستخدام متصفح سفاري.

ودفعت جوجل منذ فترة طويلة لتكون محرك البحث الافتراضي في سفاري والمتصفحات الأخرى، مثل فايرفوكس، إذ أنفقت في عام 2021 وحده 26.3 مليار دولار للحصول على هذا الامتياز، وذهب 18 مليار دولار منها إلى شركة آبل.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الرقم كشف عنه كيفن مورفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، خلال شهادته نيابة عن شركة ألفابت في محاكمة الشركة الجارية أمام وزارة العدل في واشنطن.

وشعر محامي جوجل، جون شميدتلين، بالحرج بشكل واضح عندما ذكر مورفي الرقم، الذي كان من المفترض أن يظل سريًا.

ودافع إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات في آبل، في شهر سبتمبر عن الصفقة، موضحًا أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تريد الحصول على حصة كبرى من الأموال التي تجنيها جوجل من حركة مرور سفاري، مع أن الشركتان استقرتا على الرقم القليل الذي كشف عنه مورفي.

ويسلط هذا الرقم المزيد من الضوء على العلاقة بين شركتي التكنولوجيا، التي خضعت في السنوات القليلة الماضية لتدقيق مكافحة الاحتكار.

واتهمت وزارة العدل جوجل باستخدام مواردها للحفاظ على هيمنتها على السوق من خلال الدفع لشركات مثل آبل، التي تضم أجهزتها مليارات المستخدمين بشكل جماعي، لتكون محرك البحث الافتراضي عبر سفاري.

وورد في عام 2021 أن جوجل دفعت لشركة آبل نحو 18 مليار دولار لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري، حسبما كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن شركتي جوجل وآبل أثارتا في الأسبوع الماضي اعتراضات على نشر تفاصيل اتفاقهما علنًا.

وأوضحت جوجل أن نشر المزيد من التفاصيل علنًا من شأنه أن يقوض بشكل غير معقول مكانة جوجل التنافسية فيما يتعلق بكل من المنافسين والأطراف المقابلة الأخرى.

وأبرمت الشركتان شراكة منذ عام 2002 تجعل من جوجل محرك البحث الافتراضي في سفاري.

وليس من الواضح مقدار إيرادات الإعلانات التي تحققها جوجل من متصفح سفاري، مع أن نسبة 36 في المئة من هذا الرقم من المحتمل أن تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وبلغ في عام 2022 إجمالي إيرادات جوجل 279.8 مليار دولار، وجاء معظمها من الإعلانات.