واتساب تطلق ميزة جديدة للدردشة الصوتية للمجموعات الكبيرة

أعلنت منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا طرحها ميزة جديدة للدردشة الصوتية للمجموعات الكبيرة تشبه منصة ديسكورد.

وأصبح من الممكن منذ فترة طويلة إجراء مكالمة صوتية عبر واتساب مع ما يصل إلى 32 مشاركًا، مع أن ميزة الدردشة الصوتية الجديدة تعمل بشكل مختلف قليلًا.

وصممت المنصة الميزة الجديدة لتخفيف التشتيت والإزعاج فيما يتعلق بالمكالمة الجماعية للمجموعات الكبيرة، التي تتصل بكل عضو في المجموعة.

وتبدأ الآن الدردشات الصوتية بهدوء دون أي رنين من خلال فقاعة داخل الدردشة يمكن للمستخدمين النقر فوقها للانضمام.

وتتيح هذه الميزة للمستخدم التحدث عن الأشياء مع من يمكنه الانضمام، في حين تسمح للمستخدم بمواصلة مراسلة أولئك الذين لا يستطيعون الانضمام.

ويستطيع المستخدم إلغاء كتم الصوت أو تعليق المكالمة أو مراسلة المجموعة بسرعة دون الحاجة إلى مغادرة الدردشة الصوتية من خلال النقر على عناصر التحكم في الاتصال في الجزء العلوي من الدردشة.

وتطرح الشركة خلال الأسابيع المقبلة المحادثات الصوتية على مستوى العالم للمجموعات الكبيرة، بدءًا من تلك التي تضم 33 شخصًا أو أكثر.

وتشير واتساب إلى أنها تحمي الدردشات الصوتية من خلال التشفير من طرف إلى طرف بشكل افتراضي.

وتشتمل الدردشات الصوتية عبر واتساب على المزايا نفسها المماثلة الموجودة عبر ديسكورد وتيليجرام وسلاك، إذ تسمح لمجموعات كبيرة من الأشخاص بالاتصال عبر الدردشة المنطوقة.

ولم يكن إطلاق الميزة الجديدة مفاجئًا، إذ أفادت منصة WABetaInfo في شهر أغسطس الماضي أن واتساب كانت تختبر المحادثات الصوتية في المرحلة التجريبية.

ويأتي الإعلان الجديد في الوقت الذي أضافت فيه منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا كبيرًا من المزايا.

وطرحت المنصة سابقًا قدرة المستخدمين على استخدام حسابين في وقت واحد. كما أطلقت أيضًا دعم مفتاح المرور عبر نظام أندرويد، إلى جانب وظيفة Flows الجديدة لتعزيز تجربة التسوق من خلال السماح للمستخدمين بالقيام بأشياء، مثل اختيار مقعد على متن رحلة جوية أو حجز موعد، دون مغادرة التطبيق.

ويأتي الإطلاق أيضًا بعد أسابيع قليلة من حديث مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن تفاعل المستخدمين والشركات أكثر من 600 مليون مرة يوميًا عبر منصاتها.

وأشار زوكربيرج إلى أن مجموعة التطبيقات والإيرادات الأخرى في الربع الثالث بلغت 293 مليون دولار، بزيادة 53 في المئة سنويًا، مدفوعة إلى حد كبير بمنصة واتساب للأعمال.