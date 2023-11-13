هواوي لن تدعم تطبيقات أندرويد عبر HarmonyOS .. عاجل

تتدافع شركات الإنترنت الصينية الكبرى لتوظيف مطوري التطبيقات لمشاريع تعتمد على منصة الهاتف المحمول HarmonyOS التابعة لشركة هواوي.

وتوسع شركة تصنيع معدات الاتصالات المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة اعتماد نظامها التشغيلي الذي طورته بنفسها وتسير نحو قطع العلاقات مع نظام أندرويد البيئي من جوجل.

وبدأت عملاقة التجارة الإلكترونية JD.com، وشركة ألعاب الفيديو NetEase، والشركة الرائدة في سوق توصيل الطعام Meituan، بتوظيف مطوري تطبيقات HarmonyOS، من بين عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك وفقًا لموقعي التوظيف عبر الإنترنت Maimai و liepin.com.

ونشرت Meituan قائمة كبيرة للوظائف تتضمن منصب مهندس البنية التحتية لنظام HarmonyOS، وتقدم الشركة الرائدة في سوق توصيل الطعام راتبًا شهريًا يتراوح بين 5500 دولارًا و 8300 دولارًا لمطوري تطبيقات HarmonyOS ذوي الخبرة وأولئك الذين يمكنهم العمل في مشاريع البحث والتطوير القائمة على البنية التحتية التكنولوجية الحالية.

وتبحث شركتا JD.com و NetEase عن مطورين لتطبيقات محددة مصممة لهواتف هواوي الذكية، وفقًا لموقعي التوظيف.

وتعزز حملة التوظيف هذه التي بدأتها شركات الإنترنت الكبرى إستراتيجية هواوي لتوسيع نطاق اعتماد نظام HarmonyOS بصفته نظامًا بيئيًا بديلًا في الصين، على النحو الذي حدده مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، رن تشنغفي، هذا العام لمواجهة تأثير العقوبات الأمريكية.

ويعمل حاليًا أكثر من 700 مليون جهاز بنظام HarmonyOS، مع وجود أكثر من مليوني مطور خارجي يبنون تطبيقات للمنصة، وفقًا لريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الاستهلاكية في هواوي ورئيس وحدة أعمال حلول السيارات الذكية، في شهر أغسطس ضمن مؤتمر المطورين السنوي للشركة.

وأوضح يو أن الجيل التالي من منصة الهواتف المحمولة من هواوي، HarmonyOS Next، يتضمن إزالة الدعم للتطبيقات المستندة إلى أندرويد عبر جميع أجهزة الشركة المزودة بنظام التشغيل الجديد هذا.

وتتخلص منصة HarmonyOS Next من التعليمات البرمجية لمشروع أندرويد المفتوح المصدر، وتدعم التطبيقات المستندة إلى نواة HarmonyOS فقط، ويمكنها استخدام حزم التثبيت بتنسيق Hap فقط، مما يعني أنها لن تدعم بعد الآن تطبيقات أندرويد.

ومن المتوقع في الربع الأول من العام المقبل أن تطلق الشركة نسخة معاينة للمطورين من نظامها HarmonyOS Next.

وظهر HarmonyOS في شهر أغسطس 2019 للمرة الأولى بصفته نظامًا تشغيلًا بديلًا لشركة هواوي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إضافة الشركة إلى قائمة الكيانات في واشنطن.

وبموجب هذه القائمة السوداء التجارية، تمنع هواوي من شراء البرامج والرقائق والتقنيات الأخرى من الموردين الأمريكيين دون موافقة واشنطن، ومنها تطبيقات جوجل وخدماتها.

ويحظى نظام التشغيل أندرويد بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويستحوذ على حصة سوقية تبلغ 70 في المئة تقريبًا.

وتلقت هواوي في أواخر شهر أغسطس دفعة كبيرة لإستراتيجيتها للنظام البيئي البديل في الصين عندما فاجأت الشركة صناعة الهواتف الذكية بإطلاق الهاتف الذكي Mate 60 Pro، وهو هاتفها الأول الداعم لشبكات الجيل الخامس منذ إصدارها في شهر أكتوبر 2020 لسلسلة Mate 40.