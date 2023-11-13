مراجعة شاملة للجهاز اللوحي OnePlus Pad Go الجديد

كشفت شركة ون بلس رسميًا عن جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad Go في مطلع شهر أكتوبر، وهو جهاز لوحي من الفئة الاقتصادية ويعمل بنظام أندرويد، وهو أرخص ثمنًا من أول جهاز لوحي من إنتاج ون بلس وهو OnePlus Pad الذي أطلقته الشركة في بداية شهر فبراير من هذا العام.

يتمتّع جهاز OnePlus Pad Go بمواصفات ومزايا جيدة ويُباع بسعر متوسط، ويُعدّ مناسبًا للطلاب، فهو يضم شاشة بقياس قدره 11.35 بوصة، ويحتوي على مزايا لتعدد المهام تسمح بتشغيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، كما يحتوي على بطارية بسعة كبيرة.

ولتتعرّف جميع المزايا والمواصفات التي يتمتع بها هذا الجهاز اللوحي الجديد، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لجهاز OnePlus Pad Go:

التصميم و الشاشة:

يأتي جهاز OnePlus Pad Go بتصميم أنيق يشبه تصميم OnePlus Pad، ويمتاز بأنه رقيق وخفيف الوزن، إذ يبلغ ارتفاعه 6.9 مم، ويزن 532 جرامًا، وهو أخف وزنًا من جهاز OnePlus Pad بمقدار يبلغ 20 جرامًا.

يأتي OnePlus Pad Go مع حافات منحنية، وتظهر عدسة الكاميرا الخلفية في منتصف الجزء العُلوي من الجهة الخلفية، وهي محاطة بإطار دائري بارز. ويتوفر هذا الجهاز بلون واحد، هو الأخضر (Twin Mint).

أما فيما يتعلق بالشاشة، يضم جهاز OnePlus Pad Go اللوحي شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 11.35 بوصة، وبدقة قدرها 2408 × 1720 بكسلًا، وبكثافة قدرها 260 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز OnePlus Pad Go بمعالج (Mediatek MT8781 Helio G99) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

يتمتع هذا الجهاز بأداء جيد يسمح لك بتصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومشاهدة مقاطع الفيديو بسلاسة، بالإضافة إلى أنه مناسب لتعدد المهام، وإنجاز المهام البسيطة والمتوسطة الخاصة بالدراسة والعمل.

ويعمل بنظام أندرويد 13، المُعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 13.2، وهو أحدث إصدار من OxygenOS ومتوفر حاليًا فقط في جهاز واحد آخر، وهو هاتف OnePlus Open القابل للطي.

تحتوي واجهة المُستخدم OxygenOS على العديد من مزايا تعدد المهام، التي تسمح بتشغيل تطبيقين بالوقت نفسه، مع إمكانية تعديل حجم النوافذ، كما يمكن نقل المحتوى بسهولة بين تلك التطبيقات.

يتوفر OnePlus Pad Go بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي، بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128، و256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية (microSDXC).

وفيما يتعلق بالبطارية، يحتوي هذا الجهاز على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 14 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة تصل إلى 40 ساعة من تشغيل الموسيقا.

الكاميرا:

يضم جهاز OnePlus Pad Go كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع جهاز OnePlus Pad Go بسعر قدره 240 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لجهاز OnePlus Pad Go: