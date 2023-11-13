مايكروسوفت تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي لتطبيق الصور

تجلب مايكروسوفت مزايا الذكاء الاصطناعي المشابهة لصور جوجل إلى تطبيق الصور لنظام التشغيل ويندوز 11، إذ تختبر عملاقة التكنولوجيا ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لطمس الخلفية أو إزالتها أو استبدالها وحفظ الصورة بتنسيق png.

وتطرح الشركة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة للمستخدمين المشتركين في قناة Windows Insider Program Canary.

وتشبه أداة إزالة الخلفية في تطبيق الصور لنظام التشغيل ويندوز 11 تلك الموجودة في تطبيق الرسام، وتستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الكائن أو الجسم أو وجه الإنسان أو الحيوان في الصورة المعروضة.

ويمكن الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة عن طريق فتح الصورة، ومن ثم النقر على أيقونة التحرير، ومن ثم النقر على أيقونة “إزالة الخلفية”، وبعد ذلك الاختيار من بين ثلاثة خيارات، وهي التمويه والإزالة والاستبدال.

ويستطيع المستخدمون التحكم في شدة أداة التمويه وتغيير حجم الفرشاة لطمس أجزاء الصورة بسهولة.

ويجعل الخيار الأول الخلفية ضبابية بعد اكتشاف الكائن، ويستطيع الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت في هذه الحالة اكتشاف الكائن الموجود ضمن الصورة بشكل صحيح وتعتيم الخلفية مع الحفاظ على التركيز على الكائن الأمامي.

ويمكن ضبط شدة تأثير التمويه عن طريق تحريك الشريط، وتجد أيضًا في الجهة السفلية لشريط التمويه أداة الفرشاة لتحديد المناطق المراد تعتيمها أو إلغاء تعتيمها يدويًا.

ويزيل الخيار الثاني الخلفية بالكامل مع الاحتفاظ بالمقدمة. ويستبدل الخيار الثالث الخلفية ويتيح للمستخدم تطبيق ظل ثابت من الألوان، إذ من الممكن اختيار اللون من لوحة الألوان الأساسية الموجودة في الجهة السفلية وتطبيقه على الصورة.

وتعمل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في تطبيق الصور بسلاسة، وتوفر مزايا كثيرة مقارنةً بتطبيق الرسام.

ويمكن للمستخدمين تنزيل الإصدار المحدث من متجر مايكروسوفت لتجربة أداة الخلفية الجديدة في تطبيق الصور، مع الإشارة إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة متوفرة في إصدار 2023.11110.8002.0 من تطبيق الصور، وهي متاحة فقط للمشتركين في قناة Windows Insider Program Canary.

ويأتي برنامج الرسام من مايكروسوفت مزودًا بأداة إزالة الخلفية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الكائن الموجود في المقدمة وإزالة الخلفية، ويتيح التطبيق للمستخدمين استخدام ميزة الطبقات المشابهة لبرنامج فوتوشوب لتخصيصها.

ويوجد بعض التغييرات الصغيرة الأخرى في تطبيق الصور، ومنها نقل خيارات التكبير والتصغير وملء الشاشة لميزة عرض الصور من الجهة العلوية للشاشة إلى الجزء السفلي الأيمن من واجهة المستخدم، إلى جانب إضافة زر إلى الجهة السفلية اليسرى من الشاشة لتمكين خيار شريط الصور أو تعطيله.