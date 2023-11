فعالية “بلاك هات” للأمن السيبراني تنطلق غدًا في الرياض

تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 14 من نوفمبر أعمال النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني (بلاك هات) تحت عنوان: (تطورات قطاع الأمن السيبراني)، وذلك في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة (تحالف)، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وستشهد الفعالية إقامة ما يزيد عن 250 جلسة في مختلف المسارح والمنصات تتناول العديد من الموضوعات المختصة بالأمن السيبراني، مثل: دور البرمجيات في الحروب الحديثة، والاختراقات المباشرة، وكيفية الحفاظ على الأمان والمرونة في المجتمع الرقمي، والتعامل مع برامج الفدية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

وتستضيف الفعالية في نسختها الثانية نخبة من الخبراء والمتحدثين في قطاع الأمن السيبراني، ومنهم: لاثا ماريبوري؛ رئيس قطاع الأمن السيبراني في شركة Uber، وفيتالي جودانيتس؛ رئيس قطاع الأمن السيبراني في شركة Netflix، وسينثيا كايزر؛ نائب المدير المساعد لقسم الأمن السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وجيم هيغينز؛ رئيس قطاع الأمن السيبراني في شركة سناب شات، وماري هاي؛ رئيسة قطاع الأمن السيبراني في شركة BAE Systems، وباسكال أندريه؛ رئيس قسم الأمن في شركة Airbus، وتشينشي وانغ؛ الشريك الإداري العام لشركة Rain Capital، وياسر اليوسف؛ مدير مركز أمن المعلومات في وزارة العدل، وفهد القحطاني؛ رئيس الأمن السيبراني الصناعي في نيوم، ورشا أبو السعود؛ رئيسة أمن المعلومات في البنك الأهلي السعودي (SNB)، ومعتز بن علي؛ نائب الرئيس الإقليمي والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Trend Micro، والعديد من المتحدثين.

تشارك العديد من الشركات العالمية والمحلية الكبرى في النسخة الثانية من “بلاك هات)، ومنها: IBM، وCisco، وHuawei، وSpire Solutions، وTrend Micro، وGoogle Cloud، وCloudflare، وQualys، وIllumio، وSITE، وMobily، وCyberani، و Al Moamar Information Systems، وHaboob، وSirar by stc، وDSS Sheild، وCipher، إلى جانب الكثير من الشركات والجهات الأخرى.

ستشهد فعالية (بلاك هات) هذا العام العديد من المسابقات والتحديات بجوائز تتعدى 1,000,000 ريال، كمسابقة (التقط العلم)، التي تُعد أشهر مسابقة في الأمن السيبراني، حيث يزيد عدد المتسابقين في هذه النسخة عن 1,000 متسابق.

وتتمحور فكرة المسابقة حول مجموعة من التحديات في كل مرحلة كاستغلال الثغرات، وصد الهجمات، وفك المعلومات المشفرة، وغيرها من التحديات.

وستكون هناك أيضًا مسابقة (مكافآت الثغرات)، وهي عبارة عن منافسات حية لاكتشاف الثغرات البرمجية والبحث عن الأخطاء في مواقع الشركات، وتجربة اختراق الأجهزة الطبية التي تقدم تجربة تفاعلية عبر اختراق الأجهزة الطبية وكيفية حمايتها، وتحدي (اختراق العقود الإلكترونية) الذي يهدف للكشف عن الثغرات في العقود الإلكترونية ونقاط ضعفها وكيفية حمايتها.

إلى جانب تحدي فك الأقفال الذي يعتمد على تعريف الزوار على نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، والتقنيات المستخدمة لاستغلالها، وكيفية حمايتها، وتحدي اختراق المدينة الذكية الذي يتيح استغلال الثغرات الأمنية في البنية تحتية لمدينة افتراضية، وتحدي اختراق الدرونز الذي يعتمد على كيفية التحكم في طائرات الدرونز عبر مسار مليء بالعقبات، وتحدي اختراق الرقائق الإلكترونية الذي حول فكرة استغلال إنترنت الأشياء والهواتف الذكية للسيطرة عليها وكيفية حمايتها، وتحدي الهروب من الغرفة الذي يتمحور حول حل سلسلة من الألغاز والأحاجي ضمن إطار زمني محدود.

وأشار المهندس محمد الشمراني؛ المشرف العام على الأمن السيبراني وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز إلى أهمية هذا الحدث الذي سيناقش مستقبل الأمن السيبراني في ظل ما يشهده القطاع من تطورات، مفيدًا أن هذه النسخة من بلاك هات ستستضيف متحدثين من أبرز خبراء الأمن السيبراني في كبرى الشركات العالمية، حيث ستساعد الرؤى التي يقدمونها في رسم مستقبل الأمن السيبراني، وذلك من خلال جلسات تتناول العديد من الموضوعات المتخصصة في القطاع.

يشار إلى أن فعالية (بلاك هات) تُوفر تطبيق خاص للزوار يمنحهم تجربة أسهل في تصفح أجندة المنصات والمسارح، ومعرفة المتحدثين، والعارضين، وتفاصيل الحدث، وذلك عبر متجر آب ستور، وجوجل بلاي.

Are you prepared for this year's edition of Black Hat MEA?

The region's most awaited cybersecurity event is just A DAY away and the best way to prep is to download the Black Hat Events app to access the essential features:

📝 Full Agenda: This app will be your essential guide… pic.twitter.com/u5T4Rr4SCp

— Black Hat MEA (@Blackhatmea) November 13, 2023