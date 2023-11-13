صناعة أكبر قارب بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في أبوظبي

شهدت فعاليات الدورة الخامسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب هذا العام عرض أكبر قارب مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في العالم. وقد كشفت شركة (الصير مارين) لبناء القوارب في أبوظبي، عن تفاصيل القارب الذي بلغ طوله 11.98 متراً، وعرضه يبلغ 4 أمتار، وارتفاعه نحو مترين.

وطُبع هذا القارب في غضون 11 يوماً، فيما تعمل الشركة حالياً على بناء المزيد من القوارب المطبوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بتصاميم مختلفة عن القارب الذي صُنع.

وقال أفين كوادروس، رئيس قسم الطباعة الثلاثية الأبعاد في شركة الصير مارين: “الشركة لديها روبوتان، يمكن لكليهما استخدام حبيبات البوليمر المقوى والفايبر كمواد خام تُضغط حسب التصميمات التي تقوم بها الشركة”.

وأشار إلى أن القارب المطبوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد يعمل بالطاقة الكهربائية، واستغرق تجميعه وتركيبه نحو شهر.

وأوضح أن عملية البناء تمت على قسمين، إذ جرى بناء الهيكل الأيسر والأيمن بشكل منفصل، ثم لُصِقَا معاً، وهذا ما تطلب 11 يوماً، فيما تطلبت العمليات الأخرى من بناء السقف والمقاعد وتثبيت المحرك وغير ذلك نحو شهر من العمل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ولفت إلى أن الطباعة الثلاثية الأبعاد هي مستقبل بناء القوارب، حيث لا تقوم بطباعة قارب فحسب، بل يمكن أيضًا الاستعانة بها لطباعة أدوات مثل: المقابس والقوالب والأجزاء النهائية للقوارب، مشيراً إلى أن ما يميز هذه التقنية هو أنه يمكن إعادة تدوير المادة بعد انتهاء دورة حياة القارب أو النموذج الذي طُبع واستخدام المادة نفسها لبناء نموذج آخر.

الجدير بالذكر أن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 اُختتمت اليوم الأحد 12 نوفمبر بنجاح كبير، إذ شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار من عشاق الصناعة البحرية، وصناع القرار، والشركات المحلية والعالمية المتخصصة، والتي عرضت أحدث منتجاتها وخدماتها في قطاع اليخوت الفاخرة، والصناعات البحرية الترفيهية، وصناعة معدات صيد الأسماك والرياضات المائية.

كما شهد المعرض مشاركة واسعة من الزوار الدوليين والمحليين، الذين بدورهم اطلعوا على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع القوارب والملاحة البحرية، التي قدمتها المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، والتي وصل عددها إلى نحو 711 مؤسسة وشركة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب تنظمه مجموعة (أدنيك) بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي في قاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتعد النسخة الخامسة هذا العام هي الأكبر منذ انطلاق المعرض لأول مرة في عام 2018.